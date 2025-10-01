Чи достатньо Київ допомагає ЗСУ — ефір Київський час

У Києві триває обговорення того, наскільки місто ефективно підтримує військових. У спеціальному випуску експерти обговорюватимуть допомогу Збройним силам, участь захисників у політичному житті та майбутні вибори.
Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 1 жовтня о 19:00.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;
- депутат Київської міської ради , "Голос", Заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;
- народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
- військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;
- народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
- командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;
- речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.
Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Чи мають бути обов’язкові квоти для ветеранів та військових у списках партій;
- Чи достатньо Київ допомагає військовим;
- Чи достатньо виділяється коштів на допомогу армії;
- Як можна перерозподілити бюджет на потреби ЗСУ;
- Чи надається належна підтримка ветеранам.
Нагадаємо, що держава гарантує військовослужбовцям житло або грошову компенсацію натомість. Однак скористатися цим правом можна лише за умови офіційного визнання потреби у покращенні житлових умов.
А також військові, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, мають право на одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень.