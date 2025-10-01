Чи достатньо Київ допомагає ЗСУ — ефір Київський час

У Києві триває обговорення того, наскільки місто ефективно підтримує військових. У спеціальному випуску експерти обговорюватимуть допомогу Збройним силам, участь захисників у політичному житті та майбутні вибори.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 1 жовтня о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;

депутат Київської міської ради , "Голос", Заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;

народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;

військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;

народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;

командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;

речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Чи мають бути обов’язкові квоти для ветеранів та військових у списках партій;

Чи достатньо Київ допомагає військовим;

Чи достатньо виділяється коштів на допомогу армії;

Як можна перерозподілити бюджет на потреби ЗСУ;

Чи надається належна підтримка ветеранам.

Нагадаємо, що держава гарантує військовослужбовцям житло або грошову компенсацію натомість. Однак скористатися цим правом можна лише за умови офіційного визнання потреби у покращенні житлових умов.

А також військові, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, мають право на одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень.