Чи достатньо Київ допомагає ЗСУ — ефір Київський час

Чи достатньо Київ допомагає ЗСУ — ефір Київський час

01 жовтня 2025 р. 19:00

У Києві триває обговорення того, наскільки місто ефективно підтримує військових. У спеціальному випуску експерти обговорюватимуть допомогу Збройним силам, участь захисників у політичному житті та майбутні вибори.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу, 1 жовтня о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • депутат Київської міської ради, "Слуга Народу", голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко;
  • депутат Київської міської ради , "Голос", Заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Тарас Козак;
  • народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
  • військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;
  • народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко;
  • командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;
  • речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Чи мають бути обов’язкові квоти для ветеранів та військових у списках партій;
  • Чи достатньо Київ допомагає військовим;
  • Чи достатньо виділяється коштів на допомогу армії;
  • Як можна перерозподілити бюджет на потреби ЗСУ;
  • Чи надається належна підтримка ветеранам.

Нагадаємо, що держава гарантує військовослужбовцям житло або грошову компенсацію натомість. Однак скористатися цим правом можна лише за умови офіційного визнання потреби у покращенні житлових умов.

А також військові, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, мають право на одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень.

ЄС виділив 4 млрд євро з активів РФ для України — ефір Вечір.LIVE

ЄС виділив 4 млрд євро з активів РФ для України — ефір Вечір.LIVE

01 жовтня 2025 р. 18:07
В Україні з'явилися 16 нових міст-героїв — ефір День.LIVE

В Україні з'явилися 16 нових міст-героїв — ефір День.LIVE

01 жовтня 2025 р. 13:18
День захисників і захисниць України — ефір Ранок.LIVE

День захисників і захисниць України — ефір Ранок.LIVE

01 жовтня 2025 р. 08:00
Трамп видав неочікувані накази генералам США — ефір Вечір.LIVE

Трамп видав неочікувані накази генералам США — ефір Вечір.LIVE

30 вересня 2025 р. 17:50
Україна отримає мільярди від ЄС — ефір День.LIVE

Україна отримає мільярди від ЄС — ефір День.LIVE

30 вересня 2025 р. 13:03
Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Сибіга зробив заяву щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2025 р. 08:00
У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

У Німеччині зробили гучну заяву щодо дронів РФ — ефір Вечір.LIVE

29 вересня 2025 р. 17:45
Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

Трамп дозолив Україні бити вглиб по Росії — ефір День.LIVE

29 вересня 2025 р. 13:00

