Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

В Киеве продолжается обсуждение того, насколько город эффективно поддерживает военных. В специальном выпуске эксперты будут обсуждать помощь Вооруженным силам, участие защитников в политической жизни и предстоящие выборы.
Посмотреть эфир "Київський час " можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 1 октября в 19:00.
Гости эфира "Київський час"
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;
- депутат Киевского городского совета, "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тарас Козак;
- народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
- военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;
- народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;
- командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко;
- пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.
О чем будут говорить в эфире "Київський час"
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Должны ли быть обязательные квоты для ветеранов и военных в списках партий;
- Достаточно ли Киев помогает военным;
- Достаточно ли выделяется средств на помощь армии;
- Как можно перераспределить бюджет на нужды ВСУ;
- Предоставляется ли надлежащая поддержка ветеранам.
Напомним, что государство гарантирует военнослужащим жилье или денежную компенсацию взамен. Однако воспользоваться этим правом можно только при условии официального признания потребности в улучшении жилищных условий.
А также военные, которые получили ранения при выполнении боевых задач, имеют право на единовременную денежную помощь от государства в размере 100 тысяч гривен.