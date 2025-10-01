Достаточно ли Киев помогает ВСУ — эфир Київський час

В Киеве продолжается обсуждение того, насколько город эффективно поддерживает военных. В специальном выпуске эксперты будут обсуждать помощь Вооруженным силам, участие защитников в политической жизни и предстоящие выборы.

Посмотреть эфир "Київський час " можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 1 октября в 19:00.

Гости эфира "Київський час"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;

депутат Киевского городского совета, "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тарас Козак;

народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;

военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;

народный депутат "Слуга Народа", Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко;

командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко;

пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Должны ли быть обязательные квоты для ветеранов и военных в списках партий;

Достаточно ли Киев помогает военным;

Достаточно ли выделяется средств на помощь армии;

Как можно перераспределить бюджет на нужды ВСУ;

Предоставляется ли надлежащая поддержка ветеранам.

Напомним, что государство гарантирует военнослужащим жилье или денежную компенсацию взамен. Однако воспользоваться этим правом можно только при условии официального признания потребности в улучшении жилищных условий.

А также военные, которые получили ранения при выполнении боевых задач, имеют право на единовременную денежную помощь от государства в размере 100 тысяч гривен.