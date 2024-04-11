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Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

11 квітня 2024 р. 10:11

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10:11 Камельчук пояснив, чому на розгляд законопроєкту про мобілізацію залишилися лише 30 нардепів

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09:44 Атаки на російські НПЗ — депутат прокоментував українську дипломатію

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09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

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У Верховній Раді України в середу, 10 квітня, до ночі розглядали 4263 правки, які відхилив профільний комітет. Однак до кінця залишилися лише 30 народних депутатів.

Це прокоментував народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.

Законопроєкт про мобілізацію

Так, загалом на розгляд правок пішло 11 годин. За словами народного депутата Ярослава Железняка, до кінця залишалися лише 30 депутатів.

"Пояснення цього абсолютно логічне і зрозуміле: я сам там був до 18:00. Тоді залишалося трохи більш як 50 людей. Далі стало зрозуміло, що немає змісту залишатися", — сказав Камельчук.

Він пояснив, що практично за жодну правку набрати необхідну кількість голосів було неможливо. Також є абсолютно відомий фактор, про який чомусь не говорять — перед тим була погоджена позиція з кожною фракцією про те, яка має бути версія законопроєкту.

"Навіть перед входом в питання законопроєкту була півгодинна перерва, де ще раз погоджували всі ці моменти. І власне після цієї перерви депутати з всіх абсолютно фракцій почали розходитися", — зазначив нардеп.

Він заявив, що хоче заспокоїти громадян — аби були народні депутати — це не є факт того, що вони працюють.

За словами народного обранця, в більшості випадків працювали голова комітету чи депутат який проставляв законопроєкт, голова Ради та його заступник. Також залучені були ті люди, які оголошували свої правки, але не мали шансів бути підтриманими, бо за них не було достатньо голосів.

"Тому що позиція зрозуміла, зрозуміло за які правки ми сьогодні будемо голосувати і які правки підтверджувати — все решта це просто був піар", — додав Камельчук.

Вже сьогодні на законопроєкт чекає остаточне голосування — за 31 правку, які Комітет врахував, а потім за цей законопроєкт в цілому.

Відомо, що до парламенту народні депутати запросили військове керівництво: Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, керівника Генштабу Анатолія Баргилевича та Командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля. 

Також Камельчук заявив, що Україна робить відповідні кроки, аби Росія почувалася дуже не комфортно, аби з'являлася якась "бавовна" і якимось чином знищувалися НПЗ.

Нагадаємо, в Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосували 281 народних обранця.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:44 Атаки на російські НПЗ — депутат прокоментував українську дипломатію

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09:21 Гуменюк розповіла про ворожу тактику обстрілів України цієї ночі

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07:59 Зеленський зробив заяву — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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01:50 Лікар Комаровський розповів про радіацію у разі підриву окупованої Запорізької АЕС

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