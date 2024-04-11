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Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

11 апреля 2024 г. 10:11

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10:11 Камельчук объяснил, почему на рассмотрение законопроекта о мобилизации осталось всего 30 нардепов

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09:21 Гуменюк рассказала о вражеской тактике обстрелов Украины этой ночью

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В Верховной Раде Украины в среду, 10 апреля, до ночи рассматривали 4263 правки, которые были отклонены профильным комитетом. Однако до конца осталось всего 30 народных депутатов.

Это прокомментировал народный депутат Юрий Камельчук в эфире Новини.LIVE.

Законопроект о мобилизации

В общей сложности на рассмотрение правок ушло 11 часов. По словам народного депутата Ярослава Железняка, до конца оставалось всего 30 депутатов.

"Объяснение этого абсолютно логично и понятно: я сам там был до 18:00. Тогда оставалось чуть более 50 человек. Далее стало понятно, что нет смысла оставаться", — сказал Камельчук.

Он объяснил, что практически ни за одну правку набрать необходимое количество голосов было невозможно. Также есть абсолютно известный фактор, о котором почему-то не говорят — ранее была согласована позиция с каждой фракцией о том, какова должна быть версия законопроекта.

"Даже перед входом в вопрос законопроекта был получасовой перерыв, где еще раз согласовывали все эти моменты. И, собственно, после этого перерыва депутаты из всех абсолютно фракций начали расходиться", — отметил нардеп.

Он заявил, что хочет успокоить граждан — если бы были народные депутаты — это не факт того, что они работают.

По словам народного избранника, в большинстве случаев работали председатель комитета или депутат, который проставлял законопроект, глава Рады и его заместитель. Также были привлечены те люди, которые объявляли свои правки, но не имели шансов быть поддержанными, потому что за них не было достаточно голосов.

"Потому что позиция ясна, понятно, за какие правки мы сегодня будем голосовать и какие правки подтверждать — все остальное это просто был пиар", — добавил Камельчук.

Уже сегодня законопроект ждет окончательное голосование — за 31 правку, которые Комитет учел, а затем за этот законопроект в целом.

Известно, что в парламент народные депутаты пригласили военное руководство: Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, руководителя Генштаба Анатолия Баргилевича и Командующего Объединенными силами Юрия Содоля.

Также Камельчук заявил, что Украина делает соответствующие шаги, чтобы Россия чувствовала себя очень некомфортно, чтобы появлялись какие-то "хлопки" и каким-то образом уничтожались НПЗ.

Напомним, в Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народный избранник.

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10:33 Пограничники рассказали, сколько человек получают отказы по пересечению границы каждые сутки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:20 Россия вывела ракетоноситель в Черное море — какая угроза вражеского флота

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09:44 Атаки на российские НПЗ — депутат прокомментировал украинскую дипломатию

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07:59 Зеленский сделал заявление — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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