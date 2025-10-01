ЄС виділив 4 млрд євро з активів РФ для України — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 1 жовтня, Україна отримала від Європейського Союзу новий транш у розмірі 4 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA. Паралельно в ЄС обговорюють новий механізм військової підтримки для України, який планують сформувати на базі заморожених російських активів.
Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Серед актуальних тем ефіру:
- Україна отримає транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans.
- Президент США Дональд Трамп запропонував план щодо закінчення війни в Газі. Ізраїль вже дав відповідь.
- Посол України в Ізраїлі підбив підсумки цьогорічного паломництва хасидів в Умані.
Гості ефіру
Сьогодні у студії:
- ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;
- депутат Київської міської ради, "Слуга Народу" Андрій Вітренко;
- депутат Київської міської ради , "Голос" Тарас Козак;
- народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;
- військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;
- народний депутат, "Слуга Народу" Олександр Федієнко;
- командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;
- речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія погодила транш у 2 млрд євро для виробництва дронів в Україні.
А також президент України Володимир Зеленський назвав держави, які виділили кошти на озброєння для українських Сил оборони.