ЄС виділив 4 млрд євро з активів РФ для України — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 1 жовтня, Україна отримала від Європейського Союзу новий транш у розмірі 4 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA. Паралельно в ЄС обговорюють новий механізм військової підтримки для України, який планують сформувати на базі заморожених російських активів.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Серед актуальних тем ефіру:

Україна отримає транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans.

Президент США Дональд Трамп запропонував план щодо закінчення війни в Газі. Ізраїль вже дав відповідь.

Посол України в Ізраїлі підбив підсумки цьогорічного паломництва хасидів в Умані.

Гості ефіру

Сьогодні у студії:

ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;

депутат Київської міської ради, "Слуга Народу" Андрій Вітренко;

депутат Київської міської ради , "Голос" Тарас Козак;

народний депутат України, депутатська група "Відновлення України" Олександр Юрченко;

військовослужбовець ЗСУ Максим Несміянов;

народний депутат, "Слуга Народу" Олександр Федієнко;

командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко;

речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія погодила транш у 2 млрд євро для виробництва дронів в Україні.

А також президент України Володимир Зеленський назвав держави, які виділили кошти на озброєння для українських Сил оборони.