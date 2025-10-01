ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 1 октября, Украина получила от Европейского Союза новый транш в размере 4 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. Параллельно в ЕС обсуждают новый механизм военной поддержки для Украины, который планируют сформировать на базе замороженных российских активов.
Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир
Среди актуальных тем эфира:
- Украина получит транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 4 млрд евро в рамках механизма ERA Loans.
- Президент США Дональд Трамп предложил план по окончанию войны в Газе. Израиль уже дал ответ.
- Посол Украины в Израиле подвел итоги нынешнего паломничества хасидов в Умани.
Гости эфира
Сегодня в студии:
- израильский журналист Сергей Ауслендер;
- депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа" Андрей Витренко;
- депутат Киевского городского совета, "Голос" Тарас Козак;
- народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;
- военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;
- народный депутат, "Слуга народа" Александр Федиенко;
- командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко;
- спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия согласовала транш в 2 млрд евро для производства дронов в Украине.
А также президент Украины Владимир Зеленский назвал государства, которые выделили средства на вооружение для украинских Сил обороны.