ЕС выделил 4 млрд из активов РФ для Украины — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 1 октября, Украина получила от Европейского Союза новый транш в размере 4 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. Параллельно в ЕС обсуждают новый механизм военной поддержки для Украины, который планируют сформировать на базе замороженных российских активов.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Среди актуальных тем эфира:

Украина получит транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 4 млрд евро в рамках механизма ERA Loans.

Президент США Дональд Трамп предложил план по окончанию войны в Газе. Израиль уже дал ответ.

Посол Украины в Израиле подвел итоги нынешнего паломничества хасидов в Умани.

Гости эфира

Сегодня в студии:

израильский журналист Сергей Ауслендер;

депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа" Андрей Витренко;

депутат Киевского городского совета, "Голос" Тарас Козак;

народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;

военнослужащий ВСУ Максим Несмиянов;

народный депутат, "Слуга народа" Александр Федиенко;

командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко;

спикер Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия согласовала транш в 2 млрд евро для производства дронов в Украине.

А также президент Украины Владимир Зеленский назвал государства, которые выделили средства на вооружение для украинских Сил обороны.