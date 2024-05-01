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Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

1 мая 2024 г. 3:47

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20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

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Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что людям, которые повоевали много лет, нужно дать время отдохнуть. По его словам, проблему демобилизации можно решить просто.

Об этом Алексей Гетьман рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 апреля.

Как решить проблему демобилизации

"Вопрос демобилизации людей раздражает не потому, что они хотят сегодня освободиться, а потому, что они не знают, сколько им нужно служить", — пояснил Гетьман.

По его словам, из разных иностранных источников поступает информация, что мы будем готовы к контрнаступательным действиям в 2027-2028 годах. Поэтому появляются шутки, что 50-летний военный считает, сколько ему осталось до дембеля.

"Как это сделать — и очень просто — определить, что срок службы должен быть, например, два года, но начиная с 1 января 2025 года. Те, кто уже исчерпал годы, все равно вам два года, пока подготовится решение, а за то, что вы служили-переслужили за каждый месяц еще одну заработную плату. Это все", — отметил обозреватель.

Гетьман добавил, что таким образом переслужившие люди понимают, что они получат за это компенсацию и знают, что, например, через год их освободят от службы. А за это время подготовят новых мобилизованных.

Когда будет демобилизация в Украине

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Демченко рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации. По его словам, этот документ следует ждать в течение 2025 года.

Вместо этого у ВСУ ответили, при каких условиях возможна демобилизация военных. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко пояснил, что освободить с военной службы тех, кто сейчас защищает страну на фронте, возможно только при условии, что их заменят подготовленные мобилизованные.

В свою очередь народный депутат и военный ВСУ Егор Фирсов заявил, что отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских защитников.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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