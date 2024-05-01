Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

Военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что людям, которые повоевали много лет, нужно дать время отдохнуть. По его словам, проблему демобилизации можно решить просто.

Об этом Алексей Гетьман рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 30 апреля.

Как решить проблему демобилизации

"Вопрос демобилизации людей раздражает не потому, что они хотят сегодня освободиться, а потому, что они не знают, сколько им нужно служить", — пояснил Гетьман.

По его словам, из разных иностранных источников поступает информация, что мы будем готовы к контрнаступательным действиям в 2027-2028 годах. Поэтому появляются шутки, что 50-летний военный считает, сколько ему осталось до дембеля.

"Как это сделать — и очень просто — определить, что срок службы должен быть, например, два года, но начиная с 1 января 2025 года. Те, кто уже исчерпал годы, все равно вам два года, пока подготовится решение, а за то, что вы служили-переслужили за каждый месяц еще одну заработную плату. Это все", — отметил обозреватель.

Гетьман добавил, что таким образом переслужившие люди понимают, что они получат за это компенсацию и знают, что, например, через год их освободят от службы. А за это время подготовят новых мобилизованных.

Когда будет демобилизация в Украине

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Демченко рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации. По его словам, этот документ следует ждать в течение 2025 года.

Вместо этого у ВСУ ответили, при каких условиях возможна демобилизация военных. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко пояснил, что освободить с военной службы тех, кто сейчас защищает страну на фронте, возможно только при условии, что их заменят подготовленные мобилизованные.

В свою очередь народный депутат и военный ВСУ Егор Фирсов заявил, что отсутствие закона о демобилизации демотивирует украинских защитников.