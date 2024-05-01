Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

Військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що людям, які багато років повоювали, треба дати час перепочити. За його словами, проблему демобілізації можна розв'язати доволі просто.

Про це Олексій Гетьман розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 30 квітня.

Як розв'язати проблему демобілізації

"Питання демобілізації людей дратує не тому, що вони хочуть сьогодні звільнитися, а тому, що вони не знають, скільки їм треба служити", — пояснив Гетьман.

За його словами, з різних іноземних джерел надходить інформація, що ми будемо готові до контрнаступальних дій у 2027-2028 роках. Тому з'являються жарти, що 50-річний військовий рахує скільки йому лишилося до дембеля.

"Як це зробити — та дуже просто — визначити, що термін служби має бути, наприклад, два роки, але починаючи з 1 січня 2025 року. Ті, хто вже вичерпав роки, всеодно вам два роки, поки підготується рішення, а за те, що ви служили-переслужили за кожен місяць ще одну заробітну плату. То все", — зазначив оглядач.

Гетьман додав, що таким чином люди, які переслужили, розуміють, що вони отримають за це компенсацію та знають, що, наприклад, через рік їх звільнять зі служби. А за цей час підготують нових мобілізованих.

Коли буде демобілізація в Україні

Нагадаємо, що народний депутат від партії "Слуга Народу" Сергій Демченко розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації. За його словами, цей документ слід чекати протягом 2025 року.

Натомість у ЗСУ відповіли, за яким умов можлива демобілізація військових. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснив, що звільнити з військової служби тих, хто зараз захищає країну на фронті, можливо лише за умови, що їх замінять підготовлені мобілізовані.

Своєю чергою народний депутат та військовий ЗСУ Єгор Фірсов заявив, що відсутність закону про демобілізацію демотивує українських захисників.