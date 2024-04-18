Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

Мобилизация заключенных в ряды Вооруженных сил Украины должна быть исключительно добровольной. В то же время помилование должно происходить только при определенных условиях.

Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в утреннем эфире Новини.LIVE.

Как должна происходить мобилизация заключенных в ВСУ

По мнению правоведа, мобилизовать осужденного на арест нужно только по его собственному желанию.

"Считаю, что помилование в этом случае допустимо только по соответствующему разработанному алгоритму — если осужденному осталось отбывать наказание небольшой срок заключения. Если же этот срок — более 10 лет, то точно о помиловании здесь речь не идет", — отметил Боровский.

Мобилизация заключенных — последние новости

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект о мобилизации осужденных, одобренный голосами 281 народного избранника.

В то же время глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что мобилизованных в армию заключенных оставят без зарплат и отпусков.

Также мы писали о том, получат ли амнистию мобилизованные осужденные.