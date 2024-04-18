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Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

18 апреля 2024 г. 16:16

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

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10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

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23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

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21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

Мобилизация заключенных в ряды Вооруженных сил Украины должна быть исключительно добровольной. В то же время помилование должно происходить только при определенных условиях.

Об этом заявил военный юрист Тарас Боровский в утреннем эфире Новини.LIVE.

Как должна происходить мобилизация заключенных в ВСУ

По мнению правоведа, мобилизовать осужденного на арест нужно только по его собственному желанию.

"Считаю, что помилование в этом случае допустимо только по соответствующему разработанному алгоритму — если осужденному осталось отбывать наказание небольшой срок заключения. Если же этот срок — более 10 лет, то точно о помиловании здесь речь не идет", — отметил Боровский.

Мобилизация заключенных — последние новости

Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект о мобилизации осужденных, одобренный голосами 281 народного избранника.

В то же время глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что мобилизованных в армию заключенных оставят без зарплат и отпусков.

Также мы писали о том, получат ли амнистию мобилизованные осужденные.

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17:35 Шахтер увеличил отрыв от Динамо в турнирной таблице УПЛ

17:27 В Киеве полицейские разыскивают более 5 тыс. человек из-за неявки в ТЦК

17:25 Одесса готовится к сезону — объявлены очередные тендеры на благоустройство города

17:23 ГБР передала в суд дело военного, который подарил гранату помощнику Залужного

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:14 Дания стала первой страной, которая закупит для ВСУ оружие, произведенное в Украине

16:55 Гимназию в Одессе открыли после капитального ремонта — что изменилось

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