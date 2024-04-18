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Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

18 квітня 2024 р. 13:45

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13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

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13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

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12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

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12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

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10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

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Народний депутат Георгій Мазурашу вважає, що в Україні потрібна мобілізація засуджених, особливо якщо такі люди виявляють відповідне бажання. Однак, переконаний, що цей крок не вирішить усі оборонні проблеми.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація засуджених 

"Я особисто знаю таких людей, які зараз відбувають покарання й готові йти захищати Вітчизну. Таким людям треба давати таку можливість", — сказав Мазурашу, говорячи про мобілізацію засуджених. 

Разом з тим він додав, що такий крок не в будь-якому випадку не здатний вирішити оборонні проблеми. 

"Продовжувати робити ставку лише на те, що ми "ще когось якось заженемо на оборонні рубежі та змусимо захищати Батьківщину" — це дуже хибна позиція", — сказав Мазурашу. 

На думку нардепа, зараз потрібно робити все можливе, щоб залучити тих, хто реально може виконувати бойові завдання, а не думати, як "якусь кількість" долучити до ЗСУ.

Нагадаємо, 10 квітня у Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених. Але, як відомо, засуджені не будуть отримувати зарплату і не матимуть можливості ходити у щорічну відпустку. 

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13:55 Бояться за свою авіацію — росіяни перебазовують техніку після ударів по Криму

13:54 Яких втрат зазнала РФ внаслідок атаки на аеродром в Джанкої — перелік від ГУР

13:49 Зарплати в Україні зростуть — бізнес оприлюднив плани на 2024 рік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:45 Німеччина анонсувала передачу нових ППО IRIS-T для України

13:43 Фінмониторинг заблокував рахунки онлайн-казино — яких саме

13:41 У Європарламенті заявили, що закон про "іноагентів" в Грузії загрожує вступу країни до НАТО

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13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

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12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

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12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

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10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

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