Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

Народний депутат Георгій Мазурашу вважає, що в Україні потрібна мобілізація засуджених, особливо якщо такі люди виявляють відповідне бажання. Однак, переконаний, що цей крок не вирішить усі оборонні проблеми.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація засуджених

"Я особисто знаю таких людей, які зараз відбувають покарання й готові йти захищати Вітчизну. Таким людям треба давати таку можливість", — сказав Мазурашу, говорячи про мобілізацію засуджених.

Разом з тим він додав, що такий крок не в будь-якому випадку не здатний вирішити оборонні проблеми.

"Продовжувати робити ставку лише на те, що ми "ще когось якось заженемо на оборонні рубежі та змусимо захищати Батьківщину" — це дуже хибна позиція", — сказав Мазурашу.

На думку нардепа, зараз потрібно робити все можливе, щоб залучити тих, хто реально може виконувати бойові завдання, а не думати, як "якусь кількість" долучити до ЗСУ.

Нагадаємо, 10 квітня у Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію ув'язнених. Але, як відомо, засуджені не будуть отримувати зарплату і не матимуть можливості ходити у щорічну відпустку.