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Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

18 апреля 2024 г. 13:45

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

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12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

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10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024
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23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

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21:30 Эксклюзивное интервью Александра Невзорова — эфир Новини.LIVE

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19:30 Ракетный удар по Чернигову и детали наступления России — эфир Новини.LIVE

Народный депутат Георгий Мазураш считает, что в Украине нужна мобилизация осужденных, особенно если такие люди проявляют соответствующее желание. Однако убежден, что этот шаг не решит все оборонные проблемы.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация осужденных

"Я лично знаю таких людей, которые сейчас отбывают наказание и готовы идти защищать Отечество. Таким людям нужно давать такую возможность", — сказал Мазурашу, говоря о мобилизации осужденных.

Вместе с тем, он добавил, что такой шаг не в любом случае не способен решить оборонные проблемы.

"Продолжать делать ставку только на то, что мы "еще кого-то загоним на оборонные рубежи и заставим защищать Родину" — это очень ложная позиция", — сказал Мазурашу.

По мнению нардепа, сейчас нужно делать все возможное, чтобы привлечь тех, кто реально может выполнять боевые задачи, а не думать, как "какое-то количество" приобщить к ВСУ.

Напомним, 10 апреля в Раде приняли за основу законопроект о мобилизации заключенных. Но, как известно, осужденные не будут получать зарплату и не будут иметь возможность ходить в ежегодный отпуск.

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14:25 Финансировал росгвардейцев в Крыму — СБУ задержала помощника Шуфрича

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

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