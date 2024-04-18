Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

Народный депутат Георгий Мазураш считает, что в Украине нужна мобилизация осужденных, особенно если такие люди проявляют соответствующее желание. Однако убежден, что этот шаг не решит все оборонные проблемы.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация осужденных

"Я лично знаю таких людей, которые сейчас отбывают наказание и готовы идти защищать Отечество. Таким людям нужно давать такую возможность", — сказал Мазурашу, говоря о мобилизации осужденных.

Вместе с тем, он добавил, что такой шаг не в любом случае не способен решить оборонные проблемы.

"Продолжать делать ставку только на то, что мы "еще кого-то загоним на оборонные рубежи и заставим защищать Родину" — это очень ложная позиция", — сказал Мазурашу.

По мнению нардепа, сейчас нужно делать все возможное, чтобы привлечь тех, кто реально может выполнять боевые задачи, а не думать, как "какое-то количество" приобщить к ВСУ.

Напомним, 10 апреля в Раде приняли за основу законопроект о мобилизации заключенных. Но, как известно, осужденные не будут получать зарплату и не будут иметь возможность ходить в ежегодный отпуск.