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Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

18 квітня 2024 р. 16:16

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14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

Text

13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

Text

12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

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10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

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Мобілізація ув'язнених до лав Збройних сил України має бути виключно добровільною. Водночас помилування має відбуватися лише за певних умов.

Про це заявив військовий юрист Тарас Боровський в ранковому етері Новини.LIVE.

Як має відбуватися мобілізація ув'язнених до ЗСУ

На думку правознавця, мобілізувати засудженого до арешту потрібно лише за його власним бажанням.

"Вважаю, що помилування в цьому разі допустиме лише за відповідним розробленим алгоритмом — якщо засудженому залишилося відбувати покарання невеликий термін увʼязнення. Якщо ж цей термін — понад 10 років, то точно про помилування тут не йдеться", — зауважив Боровський.

Мобілізація ув'язнених — останні новини

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених, що було схвалено голосами 281 народного обранця.

Водночас голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що мобілізованих до війська ув'язнених залишать без зарплат та відпусток.

Також ми писали про те, чи отримають амністію мобілізовані засуджені. 

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16:52 В УАФ провели аудит і виявили понад мільярд гривень збитків

16:36 Буданов пояснив, як пропаганда Путіна шкодить російським загарбникам

16:33 Укртатнафта вивела 20 млн доларів у перший день повномасштабної війни — розслідування БЕБ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:25 Розвідка НАТО помічена біля Ізмаїлу — яка мета патрулювання

16:24 У Генштабі ЗСУ показали відео ракетного удару по аеродрому в Джанкої

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13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

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13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

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