Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

Мобілізація ув'язнених до лав Збройних сил України має бути виключно добровільною. Водночас помилування має відбуватися лише за певних умов.

Про це заявив військовий юрист Тарас Боровський в ранковому етері Новини.LIVE.

Як має відбуватися мобілізація ув'язнених до ЗСУ

На думку правознавця, мобілізувати засудженого до арешту потрібно лише за його власним бажанням.

"Вважаю, що помилування в цьому разі допустиме лише за відповідним розробленим алгоритмом — якщо засудженому залишилося відбувати покарання невеликий термін увʼязнення. Якщо ж цей термін — понад 10 років, то точно про помилування тут не йдеться", — зауважив Боровський.

Мобілізація ув'язнених — останні новини

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених, що було схвалено голосами 281 народного обранця.

Водночас голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що мобілізованих до війська ув'язнених залишать без зарплат та відпусток.

Також ми писали про те, чи отримають амністію мобілізовані засуджені.