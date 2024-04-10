В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

На самом деле демобилизация нужна, но это тяжелый процесс, который нужно организовать так, чтобы это не отразилось на оборонной способности страны. Потенциально демобилизация может производиться, если будет уменьшение интенсивности боевых действий или уменьшение их по линии фронта.

Об этом рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Возможна ли в Украине демобилизация

Тимочко отметил, что масштабная демобилизация в армии проводится в двух случаях: после победы или после капитуляции. По его словам, сейчас она действительно нужна, но организовывать и проводить демобилизацию нужно военным и так, чтобы это не повлияло на оборонную способность страны.

"Потенциально мобилизация может проводиться, если будет уменьшение интенсивности боевых действий, или уменьшение их по линии фронта. И если до этого времени будет достаточно призванных и обученных людей, которые смогут заменить демобилизованных. Просто демобилизовать не предложив замену означает ослабить возможности войска", — пояснил военный.

Он согласился, что нужны отпуска, ротации, а также максимальная работа для комфортной военной службы в условиях, в которых сейчас находится наша страна. Но это не должно влиять на оборонную способность.

"Демобилизация никак не должна влиять на военные способности страны или в угоду отдельным политическим группам, которые пытаются взять краткосрочные дивиденды, хотя это может привести к потере государства. Мы видим, как сейчас враг интенсивно атакует и как он готовится к будущим наступлениям" , — отметил Тимочко.

Он подытожил, чтобы сейчас провести демобилизацию нужно эффективно провести обеспечение войск человеческим капиталом и подготовить качественные резервы, а все это будет забирать немало времени.

Напомним, недавно Украинская Правда сообщила, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению. Пункт будут рассматривать отдельно, как новый документ.

Ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе. Однако в парламенте не было четкого понимания, как должен выглядеть этот процесс.