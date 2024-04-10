Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация arrow
В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

10 апреля 2024 г. 10:34

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Text

08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
Text

21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

Text

20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Text

08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
Text

21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

Text

20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE

На самом деле демобилизация нужна, но это тяжелый процесс, который нужно организовать так, чтобы это не отразилось на оборонной способности страны. Потенциально демобилизация может производиться, если будет уменьшение интенсивности боевых действий или уменьшение их по линии фронта.

Об этом рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Возможна ли в Украине демобилизация

Тимочко отметил, что масштабная демобилизация в армии проводится в двух случаях: после победы или после капитуляции. По его словам, сейчас она действительно нужна, но организовывать и проводить демобилизацию нужно военным и так, чтобы это не повлияло на оборонную способность страны.

"Потенциально мобилизация может проводиться, если будет уменьшение интенсивности боевых действий, или уменьшение их по линии фронта. И если до этого времени будет достаточно призванных и обученных людей, которые смогут заменить демобилизованных. Просто демобилизовать не предложив замену означает ослабить возможности войска", — пояснил военный.

Он согласился, что нужны отпуска, ротации, а также максимальная работа для комфортной военной службы в условиях, в которых сейчас находится наша страна. Но это не должно влиять на оборонную способность.

"Демобилизация никак не должна влиять на военные способности страны или в угоду отдельным политическим группам, которые пытаются взять краткосрочные дивиденды, хотя это может привести к потере государства. Мы видим, как сейчас враг интенсивно атакует и как он готовится к будущим наступлениям" , — отметил Тимочко.

Он подытожил, чтобы сейчас провести демобилизацию нужно эффективно провести обеспечение войск человеческим капиталом и подготовить качественные резервы, а все это будет забирать немало времени.

Напомним, недавно Украинская Правда сообщила, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации, который готовится ко второму чтению. Пункт будут рассматривать отдельно, как новый документ.

Ранее нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе. Однако в парламенте не было четкого понимания, как должен выглядеть этот процесс.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

10:53 В Германии разразился скандал из-за помощи Украине

10:49 Программа єОселя — сколько выдали кредитов на жилье и в каких регионах

10:47 Выплаты ВПЛ — как оформить денежную помощь в Дії

10:44 В Одессе снова раздаются громкие взрывы — какая угроза

10:43 Лунин провалил матч с Манчестер Сити — какую оценку получил украинский голкипер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

10:24 Мобилизационный законопроект — кто подлежит бронированию от призыва

10:20 Аварийные отключения в Одессе — кто остался без воды до вечера

10:15 В Одессе раздался взрыв — ракетная опасность для города

10:53 В Германии разразился скандал из-за помощи Украине

10:49 Программа єОселя — сколько выдали кредитов на жилье и в каких регионах

10:47 Выплаты ВПЛ — как оформить денежную помощь в Дії

10:44 В Одессе снова раздаются громкие взрывы — какая угроза

10:43 Лунин провалил матч с Манчестер Сити — какую оценку получил украинский голкипер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:24 Мобилизационный законопроект — кто подлежит бронированию от призыва

10:20 Аварийные отключения в Одессе — кто остался без воды до вечера

10:15 В Одессе раздался взрыв — ракетная опасность для города

10:08 В Минобороны придумали способ упрощения мобилизации

10:07 Алименты на ребенка — сколько необходимо платить в 2024 году

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в апреле

06:22 Образование во Франции — специфика системы и возможности для украинцев

05:42 Дроны атакуют Борисоглебск — что производилось на пораженном авиаремонтном заводе

9 апреля 2024

19:30 Начало "Режиссера" — в Одессе начали съемки фильма о Довженко

18:57 Студенты Львовского медуниверситета вышли на протест — что требуют

06:40 Цены на металлолом в апреле — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

05:42 Взрыв дрона на ЗАЭС — почему Россия возобновила ядерный шантаж

8 апреля 2024

18:40 Солнечная корона — как на одесситов влияет полное затмение

7 апреля 2024

18:45 Полгода войны с Хамасом — итоги, потери и перспективы Израиля

05:42 Атака на Морозовск — какую российскую авиатехнику уничтожили украинские дроны

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Text

08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
Text

21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

Text

20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

Text

20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE