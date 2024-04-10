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У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

10 квітня 2024 р. 10:34

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10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

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09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

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09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

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07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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Насправді демобілізація потрібна, але це важкий процес, який потрібно організувати так, щоб це не вплинуло на оборонну здатність країни. Потенційно демобілізація може проводитись, якщо буде зменшення інтенсивності бойових дій або зменшення їх по лінії фронту. 

Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE

Чи можлива в Україні демобілізація

Тимочко зазначив, що масштабна демобілізація у війську проводиться в двох випадках: після перемоги або після капітуляції. За його словами, зараз вона насправді потрібна, але організовувати і проводити демобілізацію потрібно військовим і так, щоб це не вплинуло на оборонну здатність країни.

"Потенційно мобілізація може проводитись, якщо буде зменшення інтенсивності бойових дій, або зменшення їх по лінії фронту. І якщо до цього часу буде достатньо призваних і навчених людей, які зможуть замінити демобілізованих. Просто демобілізувати не запропонувавши заміну означає послабити спроможності війська", — пояснив військовий. 

Він погодився, що потрібні відпустки, ротації, а також максимальна робота для комфортної військової служби в тих умовах, в яких зараз перебуває наша країна. Але це не має впливати на оборонну здатність. 

"Демобілізація ніяк не повинна впливати на військові спроможності країни чи на догоду окремим політичним групам, які намагаються взяти короткострокові дивіденди, хоча насправді це може привести до втрати держави. Ми бачимо, як зараз ворог інтенсивно атакує і як він готується до майбутніх наступів", — наголосив Тимочко.

Він підсумував, аби зараз провести демобілізацію потрібно ефективно провести забезпечення військ людським капіталом та підготувати якісні резерви, а все це відповідно забиратиме чимало часу. 

Нагадаємо, нещодавно Українська Правда повідомила, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання. Пункт будуть розглядати окремо, як новий документ.

Раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що питання демобілізації буде ключовим у майбутньому мобілізаційному законі. Однак у парламенті не було чіткого розуміння, який вигляд повинен мати цей процес. 

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11:20 Обстріл Одеси ракетами та дронами 10 квітня — прокурори розслідують порушення законів війни

10:56 Удар по Костянтинівці — вже добу під завалами шукають жінку з дитиною

10:53 У Німеччині спалахнув скандал через допомогу Україні

10:49 Програма єОселя — скільки видали кредитів на житло і в яких регіонах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:47 Виплати ВПО — як оформити грошову допомогу у Дії

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11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

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10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

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