У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

Насправді демобілізація потрібна, але це важкий процес, який потрібно організувати так, щоб це не вплинуло на оборонну здатність країни. Потенційно демобілізація може проводитись, якщо буде зменшення інтенсивності бойових дій або зменшення їх по лінії фронту.

Про це розповів голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

Чи можлива в Україні демобілізація

Тимочко зазначив, що масштабна демобілізація у війську проводиться в двох випадках: після перемоги або після капітуляції. За його словами, зараз вона насправді потрібна, але організовувати і проводити демобілізацію потрібно військовим і так, щоб це не вплинуло на оборонну здатність країни.

"Потенційно мобілізація може проводитись, якщо буде зменшення інтенсивності бойових дій, або зменшення їх по лінії фронту. І якщо до цього часу буде достатньо призваних і навчених людей, які зможуть замінити демобілізованих. Просто демобілізувати не запропонувавши заміну означає послабити спроможності війська", — пояснив військовий.

Він погодився, що потрібні відпустки, ротації, а також максимальна робота для комфортної військової служби в тих умовах, в яких зараз перебуває наша країна. Але це не має впливати на оборонну здатність.

"Демобілізація ніяк не повинна впливати на військові спроможності країни чи на догоду окремим політичним групам, які намагаються взяти короткострокові дивіденди, хоча насправді це може привести до втрати держави. Ми бачимо, як зараз ворог інтенсивно атакує і як він готується до майбутніх наступів", — наголосив Тимочко.

Він підсумував, аби зараз провести демобілізацію потрібно ефективно провести забезпечення військ людським капіталом та підготувати якісні резерви, а все це відповідно забиратиме чимало часу.

Нагадаємо, нещодавно Українська Правда повідомила, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони виключив пункт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання. Пункт будуть розглядати окремо, як новий документ.

Раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що питання демобілізації буде ключовим у майбутньому мобілізаційному законі. Однак у парламенті не було чіткого розуміння, який вигляд повинен мати цей процес.