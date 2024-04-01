Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных arrow
В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

1 апреля 2024 г. 13:32

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:03 На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

Text
Эксклюзив

13:32В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

Text

11:02 Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

Text

10:34Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

Text

10:11В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:28 В ГУР заявили, что после выборов РФ готовится к противостоянию с Европой

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

31 марта 2024
Text

23:42 Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

Text

20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

Text

14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

Text

14:03 На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

Text
Эксклюзив

13:32 В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

Text

11:02 Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

Text

10:34 Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

Text

10:11 В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:28 В ГУР заявили, что после выборов РФ готовится к противостоянию с Европой

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

31 марта 2024
Text

23:42 Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

Text

20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

Text

14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США

Член оборонного комитета Верховной Рады Украины Александр Федиенко рассказал, какие мотивационные факторы для военнообязанных могут быть введены в Украине. В частности, он прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о повышении "боевых" выплат военным.

Об этом Александр Федиенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 1 апреля.

Мотивация к военной службе

Федиенко сказал, что инициативу президента о 200 тыс. грн активно рассматривают представители власти.

"Также есть инициативы по внедрению образовательных льгот для семей военных на передовой. Распространялись слухи и о других привилегиях, в частности, о коммунальных услугах — не могу сейчас это ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал он.

Член оборонного комитета также подчеркнул, что нардепам для осознания серьезности ситуации, возможно, следует чаще ездить на передовую и общаться с военными. По его словам, тогда депутаты, возможно, будут понимать, что нужно нашим защитникам, и соответственно, какую именно мотивацию следует ввести.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народа" в среду, 21 февраля. Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным, которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.

Народный депутат Сергей Соболев убежден, что законопроект о мобилизации должен стимулировать военных, а не наоборот наказывать граждан. Повысить уровень мотивации, по его мнению, можно путем увеличения заработной платы и обеспечения социальной защиты.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:05 Начальник ТЦК Ровенщины, который попал в скандал, написал рапорт на увольнение

Text

14:03 На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

14:00 Это не шутка — в Одессе ко Дню смеха запустили первый фонтан

13:59 В работе Monobank произошел сбой — пользователи не могут авторизироваться

13:50 Партнеры Мудрика из Челси требуют уволить главного тренера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:50 В Одесской области стартовал нерестовый запрет — какие сроки

13:48 Офицер ВСУ рассказал, кто поможет осуществить развал России и чем это опасно для Украины

13:40 Председатель Комитета свободы слова рассказал, как следует мотивировать военнообязанных идти в армию

13:35 Обещала переправить за границу за сумасшедшие деньги — во Львове ГБР разоблачило пограничника

Text
Эксклюзив

13:32 В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

14:05 Начальник ТЦК Ровенщины, который попал в скандал, написал рапорт на увольнение

14:00 Это не шутка — в Одессе ко Дню смеха запустили первый фонтан

13:59 В работе Monobank произошел сбой — пользователи не могут авторизироваться

13:50 Партнеры Мудрика из Челси требуют уволить главного тренера

13:50 В Одесской области стартовал нерестовый запрет — какие сроки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 Офицер ВСУ рассказал, кто поможет осуществить развал России и чем это опасно для Украины

13:40 Председатель Комитета свободы слова рассказал, как следует мотивировать военнообязанных идти в армию

13:35 Обещала переправить за границу за сумасшедшие деньги — во Львове ГБР разоблачило пограничника

13:23 Украинцам дадут дополнительные выплаты на оздоровление — кто сможет получить

13:20 Враг до сих пор мечтает о захвате Одессы — Братчук рассказал о планах россиян

14:00 Это не шутка — в Одессе ко Дню смеха запустили первый фонтан

07:30 Одесский юмор не сравнить ни с чем — Олег Филимонов о 1 апреля

Эксклюзив

06:04 Третья посевная под обстрелами — сколько урожая планируют собрать и что будет с ценами в Украине

31 марта 2024

20:46 Потерял конечности, но не жизнь — история бойца, который учится заново ходить

08:13 ТОП самых ожидаемых игр апреля — сколько они стоят и когда выйдут

30 марта 2024

18:28 Spartan — как британский бронеавтомобиль спасает жизнь украинским солдатам

06:15 Сок сельдерея и можно ли его употреблять литрами — объяснение нутрициолога

29 марта 2024
Эксклюзив

18:39 Напряжение растет — как будут развиваться экономические отношения между Украиной и Польшей, — Пехота

17:36 Смена Зеленского во время войны и организация выборов в Крыму — к чему готовится ЦИК

17:30 Полный блэкаут в Одессе — как горожане борются с отключением света

Text

14:03 На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

Text
Эксклюзив

13:32 В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

Text

11:02 Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

Text

10:34 Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

Text

10:11 В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:28 В ГУР заявили, что после выборов РФ готовится к противостоянию с Европой

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

31 марта 2024
Text

23:42 Луганский погранотряд ГПСУ показал, как уничтожает российскую фронтовую авиацию под Сватово

Text

20:30 Война дронов, присоединение гражданских и страхи бойца ВСУ — интервью с Андреем Козаченко

Text

14:58 Нардеп рассказал, повлияют ли обстрелы украинской энергетики на помощь от США