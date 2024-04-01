В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

Член оборонного комитета Верховной Рады Украины Александр Федиенко рассказал, какие мотивационные факторы для военнообязанных могут быть введены в Украине. В частности, он прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о повышении "боевых" выплат военным.

Об этом Александр Федиенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 1 апреля.

Мотивация к военной службе

Федиенко сказал, что инициативу президента о 200 тыс. грн активно рассматривают представители власти.

"Также есть инициативы по внедрению образовательных льгот для семей военных на передовой. Распространялись слухи и о других привилегиях, в частности, о коммунальных услугах — не могу сейчас это ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал он.

Член оборонного комитета также подчеркнул, что нардепам для осознания серьезности ситуации, возможно, следует чаще ездить на передовую и общаться с военными. По его словам, тогда депутаты, возможно, будут понимать, что нужно нашим защитникам, и соответственно, какую именно мотивацию следует ввести.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народа" в среду, 21 февраля. Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным, которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.

Народный депутат Сергей Соболев убежден, что законопроект о мобилизации должен стимулировать военных, а не наоборот наказывать граждан. Повысить уровень мотивации, по его мнению, можно путем увеличения заработной платы и обеспечения социальной защиты.