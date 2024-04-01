У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

Член оборонного комітету Верховної Ради України Олександр Федієнко розповів, які мотиваційні чинники для військовозобов'язаних можуть запровадити в Україні. Зокрема, він прокоментував ініціативу президента України Володимира Зеленського про підвищення "бойових" виплат військовим.

Про це Олександр Федієнко розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 1 квітня.

Мотивація до військової служби

Федієнко сказав, що ініціативу президента про 200 тис. грн наразі активно розглядають представники влади.

"Також є ініціативи щодо запровадження освітніх пільг для родин військових на передовій. Ширилися чутки й про інші привілеї, зокрема, про комунальні послуги — не можу зараз це ні підтвердити, ні спростувати", — сказав він.

Член оборонного комітету також наголосив, що нардепам для усвідомлення серйозності ситуації, можливо, варто частіше їздити на передову та комунікувати з військовими. За його словами, тоді депутати, можливо, будуть розуміти, що потрібно нашим захисникам, і відповідно, яку саме мотивацію потрібно запровадити.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу" у середу, 21 лютого. Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Народний депутат Сергій Соболєв переконаний, що законопроєкт про мобілізацію повинен стимулювати військових, а не навпаки карати громадян. Підвищити рівень мотивації, на його думку, можна шляхом збільшення заробітної платні та забезпечення соціального захисту.