Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових arrow
У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

01 квітня 2024 р. 13:32

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Text

14:03 На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

Text
Ексклюзив

13:32У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

Text

11:02 Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

Text

10:34Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:11У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики

Text

09:28 У ГУР заявили, що після виборів РФ готується до протистояння з Європою

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

31 березня 2024
Text

23:42 Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим

Text

20:30 Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

Text

14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Text

14:03 На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

Text
Ексклюзив

13:32 У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

Text

11:02 Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

Text

10:34 Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:11 У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики

Text

09:28 У ГУР заявили, що після виборів РФ готується до протистояння з Європою

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

31 березня 2024
Text

23:42 Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим

Text

20:30 Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком

Член оборонного комітету Верховної Ради України Олександр Федієнко розповів, які мотиваційні чинники для військовозобов'язаних можуть запровадити в Україні. Зокрема, він прокоментував ініціативу президента України Володимира Зеленського про підвищення "бойових" виплат військовим.

Про це Олександр Федієнко розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 1 квітня.

Мотивація до військової служби

Федієнко сказав, що ініціативу президента про 200 тис. грн наразі активно розглядають представники влади. 

"Також є ініціативи щодо запровадження освітніх пільг для родин військових на передовій. Ширилися чутки й про інші привілеї, зокрема, про комунальні послуги — не можу зараз це ні підтвердити, ні спростувати", — сказав він.

Член оборонного комітету також наголосив, що нардепам для усвідомлення серйозності ситуації, можливо, варто частіше їздити на передову та комунікувати з військовими. За його словами, тоді депутати, можливо, будуть розуміти, що потрібно нашим захисникам, і відповідно, яку саме мотивацію потрібно запровадити.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу" у середу, 21 лютого. Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Народний депутат Сергій Соболєв переконаний, що законопроєкт про мобілізацію повинен стимулювати військових, а не навпаки карати громадян. Підвищити рівень мотивації, на його думку, можна шляхом збільшення заробітної платні та забезпечення соціального захисту. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

15:01 Травма Яремчука — відомо, що пошкодив футболіст

14:59 Насувається буря та грози — народний синоптик Діденко зробила прогноз погоди в Україні

14:58 Осуд чи прийняття — як українці ставляться до чоловіків, які не хочуть воювати

14:50 Робота портів Великої Одеси — експорт української продукції триває

Text

14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:31 Ненавидять Росію більше, ніж українці — офіцер ЗСУ розповів, де найвищий рівень русофобії

14:30 СБУ оголосила підозру пропагандистці Маргариті Симоньян

14:30 Японія надала Україні 118 млн доларів — на що підуть кошти

14:28 Клієнти ПриватБанку зможуть замовити картки ще до п'ятьох країн ЄС

14:20 Шовковський пояснив, чому незадоволений грою Динамо у матчі з Ворсклою

15:01 Травма Яремчука — відомо, що пошкодив футболіст

14:59 Насувається буря та грози — народний синоптик Діденко зробила прогноз погоди в Україні

14:58 Осуд чи прийняття — як українці ставляться до чоловіків, які не хочуть воювати

14:50 Робота портів Великої Одеси — експорт української продукції триває

14:31 Ненавидять Росію більше, ніж українці — офіцер ЗСУ розповів, де найвищий рівень русофобії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 СБУ оголосила підозру пропагандистці Маргариті Симоньян

14:30 Японія надала Україні 118 млн доларів — на що підуть кошти

14:28 Клієнти ПриватБанку зможуть замовити картки ще до п'ятьох країн ЄС

14:20 Шовковський пояснив, чому незадоволений грою Динамо у матчі з Ворсклою

14:20 Жителі Приморського району Одеси залишились без води до вечора — адреси

14:00 Це не жарт — в Одесі до Дня сміху запустили перший фонтан

07:30 Одеський гумор не порівняти ні з чим — Олег Філімонов про 1 квітня

Ексклюзив

06:04 Третя посівна під обстрілами — скільки врожаю планують зібрати та що буде з цінами в Україні

31 березня 2024

20:46 Втратив кінцівки, але не втратив життя — історія бійця, який вчиться заново ходити

08:13 ТОП найочікуваніших ігор квітня — скільки вони коштують та коли вийдуть

30 березня 2024

18:28 Spartan — як британський бронеавтомобіль рятує життя українським солдатам

06:15 Сік селери та чи можна його вживати літрами — пояснення нутриціолога

29 березня 2024
Ексклюзив

18:39 Напруга зростає — як розвиватимуться економічні відносини між Україною та Польщею, — Пєхота

17:36 Зміна Зеленського під час війни й організація виборів у Криму — до чого готується ЦВК

17:30 Повний блекаут в Одесі — як містяни борються з відключенням світла

Text

14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Text

14:03 На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

Text
Ексклюзив

13:32 У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

Text

11:02 Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

Text

10:34 Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:11 У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики

Text

09:28 У ГУР заявили, що після виборів РФ готується до протистояння з Європою

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

31 березня 2024
Text

23:42 Луганський прикордонний загін ДПСУ показав, як нищить російську фронтову авіацію під Сватовим

Text

20:30 Війна дронів, долучення цивільних та страхи бійця ЗСУ — інтерв'ю з Андрієм Козаченком