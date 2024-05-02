Телефон разрывается от жалоб — адвокат рассказал о случаях нарушения со стороны ТЦК

Адвокат Олег Мицик рассказал о ряде случаев нарушений со стороны ТЦК, которые стали причиной большого количества жалоб со стороны граждан. Он обращает внимание на недостатки в работе этих учреждений и подчеркивает необходимость компетентной и справедливой оценки каждой ситуации.

Об этом Олег Мицик рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 2 мая.

Случаи нарушений со стороны ТЦК

"Последние 2 недели просто телефона не исключается вал обращений от граждан в связи с активизацией мобилизационных процессов ", — комментирует адвокат.

Он отмечает, что возрастание количества обращений наблюдается последние две недели из-за активизации мобилизационных процессов. Это свидетельствует о серьезных проблемах в деятельности ТЦК и о спешности работников этих учреждений.

Одним из основных нарушений, на которые обращает внимание адвокат, является недопущение должного прохождения процедуры военной врачебной комиссии. Однако он подчеркивает, что каждый случай индивидуален, и следует избегать обобщений.

Олег Мицик также высказывает свою позицию по процедуре ограничения специальных прав, которая будет введена в действие с 18 мая. Он отмечает, что эта процедура предусматривает привлечение к административной ответственности по статье 210 со штрафом до 204 000 гривен.

"Это просто жесткие штрафы. Это фактически размер наказания, который достигает уголовного кодекса", — считает Мицик.

Напомним, что адвокат Олег Мицик дал советы для потенциально мобилизованных.

Также мы рассказывали, что уже совсем скоро в Украине примут закон, предусматривающий усиление ответственности за нарушение правил мобилизации, в частности, вводит новые штрафы для нарушителей военного учета. В связи с этим среди адвокатов начались дискуссии, станет ли неуплаченный штраф поводом к аресту и последующей продаже с аукциона имущества уклоняющегося.