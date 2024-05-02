Телефон розривається від скарг — адвокат розповів про випадки порушень зі сторони ТЦК

Адвокат Олег Мицик розповів про низку випадків порушень зі сторони ТЦК, які стали причиною великої кількості скарг з боку громадян. Він звертає увагу на недоліки у роботі цих установ та наголошує на необхідності компетентної та справедливої оцінки кожної ситуації.

Про це Олег Мицик розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 2 травня.

Випадки порушень зі сторони ТЦК

"Останні 2 тижні просто телефону не виключається вал звернень від громадян у зв'язку з активізацією мобілізаційних процесів", — коментує адвокат.

Він зауважує, що зростання кількості звернень спостерігається останні два тижні через активізацію мобілізаційних процесів. Це свідчить про серйозні проблеми у діяльності ТЦК та спішність працівників цих установ.

Одним з основних порушень, на які звертає увагу адвокат, є недопущення належного проходження процедури військової лікарської комісії. Проте він підкреслює, що кожен випадок є індивідуальним, і варто уникати узагальнень.

Олег Мицик також висловлює свою позицію щодо процедури обмеження спеціальних прав, яка буде введена в дію з 18 травня. Він наголошує, що ця процедура передбачає притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 зі штрафом до 204 000 гривень.

"Це просто жорсткі штрафи. Це фактично розмір покарання, який сягає кримінального кодексу", — вважає Мицик.

Нагадаємо, що адвокат Олег Мицик дав поради для потенційно мобілізованих.

Також ми розповідали, що вже зовсім скоро в Україні ухвалять закон, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил мобілізації, зокрема запроваджує нові штрафи для порушників військового обліку. У зв'язку з цим серед адвокатів розпочались дискусії, чи стане несплачений штраф приводом для арешту та подальшого продажу з аукціону майна ухилянта.