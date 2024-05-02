Адвокат дав поради для потенційно мобілізованих

В Україні триває процес мобілізації. Спільнота зіткнулася з численними викликами, серед яких і захист прав громадян у цей складний період. Щоб допомогти людям у цій ситуації, адвокат Олег Мицик поділився цінними порадами.

Про них Олег Мицик розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 2 травня.

Поради для потенційно мобілізованих

1. Збережіть свої документи:

Розумійте, що за вас ніхто не збере ваші документи, які дають вам право на відстрочку. Зокрема, це стосується осіб, які мають медичні проблеми, але не мають при собі відповідних документів через різні обставини. Пам'ятайте, що на вас покладено відповідальність за актуалізацію та збереження цих документів.

2. Підготуйтеся до військово-лікарської комісії:

Не очікуйте, що військова лікарська комісія швидко та повноцінно проведе всі необхідні медичні обстеження вам. Попередня підготовка документів, актуалізація медичної історії та заявлення своїх прав можуть забезпечити більш об'єктивний результат.

3. Будьте активними та інформованими:

Не чекайте, що процес мобілізації буде проводитися без помилок чи непорозумінь. Будьте готові діяти, контролювати ситуацію та захищати свої права, як громадяни. При необхідності звертайтеся за допомогою до фахівців, які можуть надати правову консультацію.

4. Не забувайте про оскарження рішень:

Якщо ви не згодні з рішенням, яке стосується вашої мобілізації чи придатності до служби, не смиряйтеся. Існують процедури оскарження, які можуть допомогти захистити ваші права. Оскарження рішень може відбуватися через відповідні юридичні процедури та підтримку фахівців.

Нагадаємо, вже зовсім скоро в Україні ухвалять закон, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил мобілізації, зокрема запроваджує нові штрафи для порушників військового обліку. У зв'язку з цим серед адвокатів розпочались дискусії, чи стане несплачений штраф приводом для арешту та подальшого продажу з аукціону майна ухилянта.

Раніше ми повідомляли, що в Україні планують запровадити електронний запис на відвідування ТЦК та СП.