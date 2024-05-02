Адвокат дал советы для потенциально мобилизованных

В Украине продолжается процесс мобилизации. Общество столкнулось с многочисленными вызовами, среди которых и защита прав граждан в этот сложный период. Чтобы помочь людям в этой ситуации, адвокат Олег Мицик поделился ценными советами.

О них Олег Мицик рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 2 мая.

Советы для потенциально мобилизованных

1. Сохраните свои документы:

Понимайте, что за вас никто не соберет ваши документы, дающие право на отсрочку. В частности, это касается лиц, имеющих медицинские проблемы, но не имеющих при себе соответствующих документов по разным обстоятельствам. Помните, что на вас возложена ответственность за актуализацию и хранение этих документов.

2. Подготовьтесь к военно-врачебной комиссии:

Не ожидайте, что военная врачебная комиссия быстро и полноценно проведет все необходимые медицинские обследования. Предварительная подготовка документов, актуализация медицинской истории и заявление своих прав могут обеспечить более объективный результат.

3. Будьте активными и информированными:

Не ждите, что процесс мобилизации будет производиться без ошибок или недоразумений. Будьте готовы действовать, контролировать ситуацию и защищать свои права как граждане. При необходимости обращайтесь за помощью к специалистам, которые могут предоставить правовую консультацию.

4. Не забывайте об обжаловании решений:

Если вы не согласны с решением, касающимся вашей мобилизации или пригодности к службе, не смиряйтесь. Есть процедуры обжалования, которые могут помочь защитить ваши права. Обжалование решений может производиться через соответствующие юридические процедуры и поддержку специалистов.

Напомним, уже совсем скоро в Украине примут закон, предусматривающий усиление ответственности за нарушение правил мобилизации, в частности он предусматривает новые штрафы для нарушителей военного учета. В связи с этим среди адвокатов начались дискуссии, станет ли неуплаченный штраф поводом к аресту и последующей продаже с аукциона имущества уклоняющегося.

Ранее мы сообщали, что в Украине планируется ввести электронную запись на посещение ТЦК и СП.