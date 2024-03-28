Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что правку по отмене статуса "ограниченно пригодный" в мобилизационном законопроекте провели практически тайно и внесли в другой документ. В целом, по его словам, вместо этого понятия вводят повторную военно-врачебную комиссию для тех, кто имеет соответствующий статус.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Статус "ограниченно пригодный" в мобилизационном законе

По словам Мазурашу, заранее никто не знал о соответствующем решении и поэтому, народные избранники не сориентировались в ситуации.

"Вокруг этой темы были дискуссии в рамках "мобилизационного" законопроекта, а тут вот как получилось — исподтишка и оно все в другом законе. В нем убирают понятие "ограниченно пригодный", и вводят повторную ВЛК для тех, кто имеет этот статус", — сказал Мазурашу.

В то же время он подчеркнул, что мотивация и поддержка — это основные факторы, которые должна учитывать власть во время призыва в армию украинцев.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, сколько правок было рассмотрено в мобилизационном законопроекте.

Кроме того, народный депутат Сергей Демченко ответил, каким в парламенте видят вопрос демобилизации.