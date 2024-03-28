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Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

28 марта 2024 г. 8:28

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13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

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09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

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08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

27 марта 2024
Text

22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

Text

19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

Text

18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

Text

16:07 Нардеп прокомментировал устранение пункта об ограниченно пригодных из закона о мобилизации

Text

15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

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13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что правку по отмене статуса "ограниченно пригодный" в мобилизационном законопроекте провели практически тайно и внесли в другой документ. В целом, по его словам, вместо этого понятия вводят повторную военно-врачебную комиссию для тех, кто имеет соответствующий статус.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Статус "ограниченно пригодный" в мобилизационном законе

По словам Мазурашу, заранее никто не знал о соответствующем решении и поэтому, народные избранники не сориентировались в ситуации.

"Вокруг этой темы были дискуссии в рамках "мобилизационного" законопроекта, а тут вот как получилось — исподтишка и оно все в другом законе. В нем убирают понятие "ограниченно пригодный", и вводят повторную ВЛК для тех, кто имеет этот статус", — сказал Мазурашу.

В то же время он подчеркнул, что мотивация и поддержка — это основные факторы, которые должна учитывать власть во время призыва в армию украинцев.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, сколько правок было рассмотрено в мобилизационном законопроекте.

Кроме того, народный депутат Сергей Демченко ответил, каким в парламенте видят вопрос демобилизации.

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09:39 Роналду завершит карьеру в Саудовской Аравии ради возвращения в Европу

09:34 Обстрелы Харькова — в ОВА рассказали о последствиях и пострадавших

09:32 Чехия ввела санкции против Медведчука

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:22 На Львовщине мужчина отказался от мобилизации из-за неофициальных детей — как наказали уклониста

09:11 Взрывы на Днепропетровщине — враг обстрелял регион из разного вооружения, есть раненые

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08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

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22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

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19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

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18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

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16:07 Нардеп прокомментировал устранение пункта об ограниченно пригодных из закона о мобилизации

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15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

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13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки