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Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

28 березня 2024 р. 08:28

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08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

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08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

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08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

Text

19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

Text

18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

Text

16:07 Нардеп прокоментував усунення пункту про обмежено придатних з закону про мобілізацію

Text

15:03 Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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13:31 Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що правку щодо скасування статусу "обмежено придатний" у мобілізаційному законопроєкті провели практично таємно та внесли до іншого документу. Загалом, за його словами, замість цього поняття запроваджують повторну військово-лікарську комісію для тих, хто має відповідний статус. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Статус "обмежено придатний" у мобілізаційному законі 

За словами Мазурашу, заздалегідь ніхто не знав про відповідне рішення й тому, народні обранці не зорієнтувалися в ситуації.

"Навколо цієї теми були дискусії в межах "мобілізаційного" законопроєкту, а тут ось як вийшло — тишком нишком і воно все в іншому законі. У ньому прибирають поняття "обмежено придатний", і запроваджують повторну ВЛК для тих, хто має цей статус", — сказав Мазурашу. 

Водночас, він наголосив, що мотивація та підтримка — це основні фактори на які повинна зважати влада під час призову до війська українців.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту.

Крім того, народний депутат Сергій Демченко відповів, яким у парламенті бачать питання демобілізації. 

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08:58 Росіянам почали закривати рахунки у банках Швейцарії

08:55 Гранатометники нищать піхоту РФ на Луганщині — воїн розповів про зміну тактики ворога

08:47 Продовження міграційної програми для українців у Канаді — яке рішення ухвалили у країні

08:36 Які спеціальності зараз найбільше потрібні в армії — генерал назвав перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:31 Збували кокаїн на мільйони гривень — у Києві поліція затримала наркодилерів

08:30 Що буде з цінами на електрику у квітні — відповідь Нацкомісії з тарифів

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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

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18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

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16:07 Нардеп прокоментував усунення пункту про обмежено придатних з закону про мобілізацію

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15:03 Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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13:31 Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

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12:20 РФ може випустити до 250 повітряних цілей — політолог попередив українців