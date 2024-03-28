Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу заявив, що правку щодо скасування статусу "обмежено придатний" у мобілізаційному законопроєкті провели практично таємно та внесли до іншого документу. Загалом, за його словами, замість цього поняття запроваджують повторну військово-лікарську комісію для тих, хто має відповідний статус.

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Статус "обмежено придатний" у мобілізаційному законі

За словами Мазурашу, заздалегідь ніхто не знав про відповідне рішення й тому, народні обранці не зорієнтувалися в ситуації.

"Навколо цієї теми були дискусії в межах "мобілізаційного" законопроєкту, а тут ось як вийшло — тишком нишком і воно все в іншому законі. У ньому прибирають поняття "обмежено придатний", і запроваджують повторну ВЛК для тих, хто має цей статус", — сказав Мазурашу.

Водночас, він наголосив, що мотивація та підтримка — це основні фактори на які повинна зважати влада під час призову до війська українців.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко розповів, скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту.

Крім того, народний депутат Сергій Демченко відповів, яким у парламенті бачать питання демобілізації.