Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

В рядах украинской армии есть значительное количество людей с разными заболеваниями. В частности, из-за мобилизации людей с туберкулезом на фронте есть с этим проблема.

Это прокомментировал народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Болезни среди военных на фронте

"Я подтверждаю, что есть большое количество заболеваний по туберкулезу среди военных, такие данные у меня тоже есть. И даже у моих знакомых, которых я сопровождал во ВВК во Львове", — рассказал Камельчук.

Он отметил, что проблема действительно заключается в том, что в законодательстве нет четкой системы как определить: при таких болезнях оставлять человека в армии или нет. По мнению депутата, конечно, нет — для начала такое лицо стоит долечить и тогда уже смотреть.

"Также это касается ВИЧ, СПИДа, туберкулеза и других вещей, которые в мире считают фактически неизлечимыми и нельзя таких людей допускать", — подчеркнул он.

Камельчук считает, что здоровье военных необходимо проверять на месте, например регулярная сдача анализов. Поскольку человек постоянно воюет, то это должно быть чаще, чем раз в год — два-три раза за счет государства, а не его собственные средства. Также у воинов на фронте возникает проблема с зубами, поскольку они просто не успевают их лечить.

"К ним может приезжать мобильная лаборатория со всеми техниками и стоматологами, которые это могут сделать. Из-за того, что плохо человек чувствует себя из-за зубов — у него может быть головная боль, неконцентрированность, ошибки на фронте — это все то, что нам не нужно", — отметил он

Нардеп также прокомментировал отмену статуса ограниченно подходящего и считает, что это неплохая идея — четко дать статус гражданину. Однако перечень болезней следует пересматривать 100%.

Ранее заместитель министра по временно оккупированным территориям, внутренне перемещенным лицам 2016-2019 годов Георгий Тука в эфире Новини.LIVE объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин.

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