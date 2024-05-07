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Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

7 мая 2024 г. 13:08

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13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

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12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

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12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

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11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

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09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

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09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

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В рядах украинской армии есть значительное количество людей с разными заболеваниями. В частности, из-за мобилизации людей с туберкулезом на фронте есть с этим проблема.

Это прокомментировал народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Болезни среди военных на фронте

"Я подтверждаю, что есть большое количество заболеваний по туберкулезу среди военных, такие данные у меня тоже есть. И даже у моих знакомых, которых я сопровождал во ВВК во Львове", — рассказал Камельчук.

Он отметил, что проблема действительно заключается в том, что в законодательстве нет четкой системы как определить: при таких болезнях оставлять человека в армии или нет. По мнению депутата, конечно, нет — для начала такое лицо стоит долечить и тогда уже смотреть.

"Также это касается ВИЧ, СПИДа, туберкулеза и других вещей, которые в мире считают фактически неизлечимыми и нельзя таких людей допускать", — подчеркнул он.

Камельчук считает, что здоровье военных необходимо проверять на месте, например регулярная сдача анализов. Поскольку человек постоянно воюет, то это должно быть чаще, чем раз в год — два-три раза за счет государства, а не его собственные средства. Также у воинов на фронте возникает проблема с зубами, поскольку они просто не успевают их лечить.

"К ним может приезжать мобильная лаборатория со всеми техниками и стоматологами, которые это могут сделать. Из-за того, что плохо человек чувствует себя из-за зубов — у него может быть головная боль, неконцентрированность, ошибки на фронте — это все то, что нам не нужно", — отметил он

Нардеп также прокомментировал отмену статуса ограниченно подходящего и считает, что это неплохая идея — четко дать статус гражданину. Однако перечень болезней следует пересматривать 100%.

Ранее заместитель министра по временно оккупированным территориям, внутренне перемещенным лицам 2016-2019 годов Георгий Тука в эфире Новини.LIVE объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин.

Также мы писали, что заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, на чем сейчас держится фронт в Украине.

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13:34 Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

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13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

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12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

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11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

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09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

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09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

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09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина