Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

В Україні з 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію, який у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав Президент Володимир Зеленський. Водночас в лавах війська доволі велика кількість людей старшого віку, що впливає на якість виконання бойових задач.

Це прокоментував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб 2016-2019 років Георгій Тука в ефірі Ранок.LIVE.

Старші чоловіки в лавах збройних сил

Тука розповів, що його син, наприклад, після операції на хребті має підставу для отримання інвалідності, але він відмовляється та не хоче демобілізовуватись, а буде надалі проходити військову службу.

"Добре, що за роки війни в нього є певні дружні стосунки з багатьма військовими, в тому числі з командирами. І вони абсолютно з нормальним розумінням ставляться до такого бажання і пропонують йому посади, які не передбачають навіть носіння захисного шолома", — сказав він.

За словами експерта, наразі є велика кількість чоловіків старших 40-45 років, які мають велику кількість різних захворювань, що не дозволяє їм фактично перебувати на передовій.

"І те, що на жаль багато про це кажуть, що велику кількість підрозділів розглядають як будинок пристарілих. Переважна більшість рядового складу — це чоловіки старшого віку, які відповідно не можуть вже похизуватися добрим станом здоров'я", — пояснив Тука.

На його думку, це не добре, оскільки такі військові не здатні виконувати поставлені бойові задачі — просто фізично не можуть. Оскільки не може людина в 50 років так само спритно стрибати в бліндажі та окопи, як 25-річна.

"Не може людина цього віку так само спритно пересуватися й бігати, як чоловік 30 років і вимагати від цих людей подібного — це абсолютне нерозуміння ситуації", — зазначив він.

Водночас Тука не має сумнівів щодо того, що прийняття нового закону про мобілізацію не розв'яже проблему.

Мобілізація молодих чоловіків

"На мій погляд, можливо, бо в мене таке враження складається після того, як ходжу вулицями Києва. Я бачу величезну кількість молодих, здорових хлопців. Я не буду розповідати там про постійних відвідувачів закладів, спортивних клубів та залів — все це є, нікуди воно не ділось", — сказав він.

За його словами, в Україні є кілька сотень тисяч чоловіків, які попри всі заборонні заходи завдяки корупції уникають призову в збройні сили.

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