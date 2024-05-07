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Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

7 мая 2024 г. 12:40

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13:08 Отмена ограниченной годности — Камельчук заявил, что необходимо пересматривать перечень болезней

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12:52 Социолог рассказал об условиях направления западных войск в Украину

Text

12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

Text

11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

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09:47 США приходится соглашаться с президентством Путина — Гавриш назвал причину

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09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

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В Украине с 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации , который в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. В то же время в рядах войск достаточно большое количество людей старшего возраста, что влияет на качество выполнения боевых задач.

Это прокомментировал заместитель министра по временно оккупированным территориям, внутренне перемещенным лицам 2016-2019 годов Георгий Тука в эфире Ранок.LIVE.

Старшие мужчины в рядах вооруженных сил

Тука рассказал, что его сын, например, после операции на позвоночнике имеет основание для получения инвалидности, но он отказывается и не хочет демобилизовываться, а будет в дальнейшем проходить военную службу.

"Хорошо, что за годы войны у него есть определенные дружеские отношения со многими военными, в том числе с командирами. И они абсолютно с нормальным пониманием относятся к такому желанию и предлагают ему должности, не предусматривающие даже ношение защитного шлема", — сказал он.

По словам эксперта, сейчас большое количество мужчин старше 40-45 лет, имеющих большое количество различных заболеваний, что не позволяет им фактически находиться на передовой.

"И то, что, к сожалению, многие об этом говорят, что большое количество подразделений рассматривают как дом престарелых. Подавляющее большинство рядового состава — это мужчины старшего возраста, которые соответственно не могут уже похвастаться хорошим состоянием здоровья", — объяснид Тука.

По его мнению, это не хорошо, поскольку такие военные не способны выполнять поставленные боевые задачи — просто физически не могут. Поскольку не может человек в 50 лет так же ловко прыгать в блиндаже и окопы, как 25-летний.

"Не может человек этого возраста также ловко передвигаться и бегать, как мужчина 30 лет и требовать от этих людей подобного — это абсолютное непонимание ситуации", — отметил он.

В то же время Тука не сомневается в том, что принятие нового закона о мобилизации не решит проблему.

Мобилизация молодых мужчин

"На мой взгляд, возможно, потому что у меня такое впечатление складывается после того, как хожу по улицам Киева. Я вижу огромное количество молодых, здоровых парней. Я не буду рассказывать там о постоянных посетителях заведений, спортивных клубов и залов — все это есть, никуда оно не делось", — сказал он.

По его словам, в Украине есть несколько сотен тысяч мужчин, которые, несмотря на все запретительные меры, благодаря коррупции избегают призыва в вооруженные силы.

Ранее заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал, на чем сейчас идет фронт в Украине.

Также мы писали, что в реке Тиса обнаружили тела шестерых мужчин, пытавшихся переплести водоем. Состояние некоторых тел указывает, что в воде они находились в течение длительного времени.

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13:34 Снайперы бригады "Рубіж" показали точное уничтожение оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:34 Санду ответила, как можно решить вопрос с Приднестровьем

13:31 В Украине продолжают падать цены на газ — сколько стоит голубое топливо в мае

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14:01 Подготовка "вагнеровцами" переворота в Молдове — Санду прокомментировала

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13:17 Президент Молдовы вспомнила, как вела себя в день вторжения России в Украину

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12:46 Шульга рассказал, какая задача стоит перед Украиной после помощи США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:40 Тука объяснил, почему необходимо мобилизовать в армию молодых мужчин

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11:18 Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

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09:29 Директор "Вернись живым" прокомментировал украинские потери на фронте

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09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина