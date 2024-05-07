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Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб

Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб

07 травня 2024 р. 13:08

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13:08 Скасування обмеженої придатності — Камельчук заявив, що необхідно переглядати перелік хвороб

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12:52 Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

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12:46 Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

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12:40 Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

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11:18 Ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втрати Донеччини

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09:47 США доводиться погоджуватися з президентством Путіна — Гавриш назвав причину

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09:29 Директор "Повернись живим" прокоментував українські втрати на фронті

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В лавах українського війська є значна кількість людей з різними захворюваннями. Зокрема, через мобілізацію людей з туберкульозом на фронті є з цим проблема.

Це прокоментував народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Хвороби серед військових на фронті

"Я підтверджую, що є велика кількість захворювань по туберкульозу серед військових, такі дані в мене теж є. І навіть в моїх знайомих, яких я супроводжував до ВЛК у Львові", — розповів Камельчук.

Він зауважив, що проблема дійсно полягає в тому, що в законодавстві немає чіткої системи як визначити: чи при таких хворобах залишати людину у війську, чи ні. На думку депутата, звичайно ні — для початку таку особу варто долікувати і тоді вже дивитися.

"Також це стосується ВІЛ, СНІД, туберкульозу та інших речей, які у світі вважають фактично невиліковними і не можна таких людей допускати", — наголосив він.

Камельчук вважає, що здоров'я військових необхідно перевіряти на місці, наприклад, регулярна здача аналізів. Оскільки людина постійно воює, то це має бути частіше, ніж раз на рік — двічі-тричі коштом держави, а не його власні кошти. Також у воїнів на фронті з'являється проблема із зубами, оскільки вони просто не встигають їх лікувати.

"До них може приїжджати мобільна лабораторія з усіма техніками й стоматологами, які це можуть зробити. Через те, що погано людина почувається через зуби - в неї може бут головний біль, неконцентрованість, помилки на фронті — це все те, що нам не потрібно", — зазначив він

Нардеп також прокоментував скасування статусу обмежено придатного і вважає, що це непогана ідея — чітко дати статус громадянину. Однак перелік хвороб треба переглядати 100%.

Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб 2016-2019 років Георгій Тука в ефірі Новини.LIVE пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків.

Також ми писали, що заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розповів, на чому зараз тривається фронт в Україні.

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12:52 Соціолог розповів про умови направлення західних військ в Україну

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12:46 Шульга розповів, яке завдання стоїть перед Україною після допомоги США

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12:40 Тука пояснив, чому необхідно мобілізувати до армії молодих чоловіків

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08:01 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE