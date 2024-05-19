Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, срок прохождения военно-врачебной комиссии длится четыре дня.

Об этом рассказала юрист Надежда Шуляк в эфире Новини.LIVE.

Обновление военно-учетных данных

"Закон предусматривает, что есть срок прохождения ВВК — четыре дня. И этот срок может быть увеличен при необходимости по заявлению лица или по обращению должностного лица", — сказала она.

По словам юриста, необходимо понимать, что в составе комиссии ВВК есть врачи только определенных медицинских специальностей — они устанавливают состояние здоровья: пригодность или непригодность к военной службе именно на основании медицинских показателей.

Она призвала граждан брать с собой на медицинское освидетельствование всю имеющуюся медицинскую документацию, особенно в случае, если человек проходил какое-то лечение.

"Во-вторых, лучше показать определенную ситуацию в динамике, чтобы у врачей не возникало впечатление, что человек поломал ногу перед ВВК или ослеп после получения повестки", — пояснила Шуляк.

Она отметила, что в составе комиссии, например, может не быть нейрохирурга или онкохирурга, поэтому если лицо принесет медицинские документы с подтверждением болезни — врачи получат информацию о длительном заболевании.

В случае, если военнообязанный пришел на ВВК с документами о болезни, но там его игнорируют — следует написать заявление на главу ТЦК. Там необходимо указать четкий перечень документов, которые вы просите учесть при определении пригодности.

"Чтобы потом не было вопросов, которые он не предоставил, был сам согласен, он все спрятал, потому что эти истории я слушаю в судах", — добавила она.

Ранее Шуляк также объяснила, куда будут поступать штрафы для мужчин, которые избегают мобилизации.

Кроме того, согласно новому закону, изменяются критерии определения пригодности к военной службе.