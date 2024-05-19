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Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

19 мая 2024 г. 10:18

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10:18 Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

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22:27 Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

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14:38 Зеленский сделал заявление о мобилизации и нехватке военных на фронте

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13:01 Юрист объяснила, куда будут поступать штрафы за нарушение мобилизационного закона

17 мая 2024
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23:35 Экс-министр по вопросам ВОТ рассказал о возможных причинах коррупции в ВСУ

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21:30 Новые штрафы за уклонение от мобилизации — Ягодзинский в эфире Новини.LIVE

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17:50 Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

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14:56 Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

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14:47 В "Азове" показали кадры боев в Серебрянском лесу возле Кременной

В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, срок прохождения военно-врачебной комиссии длится четыре дня.

Об этом рассказала юрист Надежда Шуляк в эфире Новини.LIVE.

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"Закон предусматривает, что есть срок прохождения ВВК — четыре дня. И этот срок может быть увеличен при необходимости по заявлению лица или по обращению должностного лица", — сказала она.

По словам юриста, необходимо понимать, что в составе комиссии ВВК есть врачи только определенных медицинских специальностей — они устанавливают состояние здоровья: пригодность или непригодность к военной службе именно на основании медицинских показателей.

Она призвала граждан брать с собой на медицинское освидетельствование всю имеющуюся медицинскую документацию, особенно в случае, если человек проходил какое-то лечение.

"Во-вторых, лучше показать определенную ситуацию в динамике, чтобы у врачей не возникало впечатление, что человек поломал ногу перед ВВК или ослеп после получения повестки", — пояснила Шуляк.

Она отметила, что в составе комиссии, например, может не быть нейрохирурга или онкохирурга, поэтому если лицо принесет медицинские документы с подтверждением болезни — врачи получат информацию о длительном заболевании.

В случае, если военнообязанный пришел на ВВК с документами о болезни, но там его игнорируют — следует написать заявление на главу ТЦК. Там необходимо указать четкий перечень документов, которые вы просите учесть при определении пригодности.

"Чтобы потом не было вопросов, которые он не предоставил, был сам согласен, он все спрятал, потому что эти истории я слушаю в судах", — добавила она.

Ранее Шуляк также объяснила, куда будут поступать штрафы для мужчин, которые избегают мобилизации.

Кроме того, согласно новому закону, изменяются критерии определения пригодности к военной службе.

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09:59 На Харьковщине вчера были слышны взрывы, есть раненные, — ОВА

09:45 Российские ракетоносители готовы — есть ли угроза обстрелов для Одессы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:40 Северная Корея испытала баллистическую ракету с новой системой наведения

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