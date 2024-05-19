Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

В Україні у суботу, 18 травня, набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, термін проходження військово-лікарської комісії триває чотири дні.

Про це розповіла юристка Надія Шуляк в ефірі Новини.LIVE.

Оновлення військово-облікових даних

"Закон передбачає, що є строк проходження ВЛК — чотири дні. І цей строк може бути збільшений за потреби за заявою особи або за зверненням посадової особи", — сказала вона.

За словами юристки, необхідно розуміти, що в складі комісії ВЛК є лікарі лише певних медичних спеціальностей — вони встановлюють стан здоров'я: придатність чи непридатність до військової служби саме на підставі медичних показників.

Вона закликала громадян брати з собою на медичний огляд всю наявну медичну документацію, особливо у випадку, якщо людина проходила якесь лікування.

"По-друге, краще показати певну ситуацію в динаміці аби в лікарів не виникало враження що людина поламала ногу перед ВЛК або осліпла після отримання повістки", — пояснила Шуляк.

Вона зазначила, що у складі комісії, наприклад, може не бути нейрохірурга або онкохірурга, тому якщо особа принесе медичні документи з підтвердженням хвороби — лікарі отримають інформацію про тривале захворювання.

У разі, якщо військовозобов'язаний прийшов на ВЛК з документами про хворобу, але там його ігнорують, варто написати заяву на голову ТЦК. Там необхідно зазначити чіткий перелік документів, які ви просите врахувати при визначенні придатності.

"Щоб потім не було питань, що він не надав, був сам згодний, він все сховав, бо ці історії я слухаю в судах", — додала вона.

Раніше Шуляк також пояснила, куди будуть надходити штрафи для чоловіків, які уникають мобілізації.

Крім того, згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.