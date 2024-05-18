Юристка пояснила, куди будуть надходити штрафи за порушення мобілізаційного закону

В Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Він передбачає, зокрема, штрафи для ухилянтів.

Це прокоментувала юристка Надія Шуляк в ефірі Новини.LIVE.

Штрафи за ухилення від мобілізації

Шуляк пояснила, що штрафуватимуть громадян у межах процедури виконавчого провадження. Наприклад, так само як зі штрафами за порушення ПДР, а вимога щодо грошового стягнення може прийти за місцем отримання доходу боржника.

Вона зазначила, що якщо особа не виконує приписи законодавства щодо військового обліку і служби — до неї застосувати здійснити адміністративне затримання.

Як відомо, згідно зі змінами в законі, штрафи будуть "істотними" — до 35 тис. гривень. На думку юристки, випадки штрафування громадян почастішають.

"У нас очікується спрощена процедура вручення повісток. І дуже важко потім довести той факт, що особа повістку не отримувала", — додала Шуляк.

Вона зауважила, що терміни отримання штрафів залежать від періоду, протягом якого розглядатимуться відповідні справи. Правозахисниця також вважає, що буде багато зловживань щодо цього питання.

Раніше Новини.LIVE зібрали головні положення закону про мобілізацію, який сьогодні починає діяти.

Крім того, згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.