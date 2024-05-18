Юрист объяснила, куда будут поступать штрафы за нарушение мобилизационного закона

В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Он предусматривает, в частности, штрафы для уклонистов.

Это прокомментировала юрист Надежда Шуляк в эфире Новини.LIVE.

Штрафы за уклонение от мобилизации

Шуляк объяснила, что будут штрафовать граждан в рамках процедуры исполнительного производства. Например, так же как со штрафами за нарушение ПДД, а требование по денежному взысканию может прийти по месту получения дохода должника.

Она отметила, что если лицо не выполняет предписания законодательства о военном учете и службе — к нему могут применить административное задержание.

Как известно, согласно изменениям в законе, штрафы будут "существенными" — до 35 тыс. гривен. По мнению юриста, случаи штрафования граждан участятся.

"У нас ожидается упрощенная процедура вручения повесток. И очень трудно потом доказать тот факт, что личность повестку не получала", — добавила Шуляк.

Она отметила, что сроки получения штрафов зависят от периода, за который будут рассматриваться соответствующие дела. Правозащитник также считает, что будет много злоупотреблений по этому вопросу.

Ранее Новини.LIVE собрали главные положения закона о мобилизации, который сегодня начинает действовать.

Кроме того, согласно новому закону, изменяются критерии определения пригодности к военной службе.