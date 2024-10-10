Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Военный юрист объяснил, какие обстоятельства могут влиять на строгость наказания за самовольное оставление части. В некоторых случаях наказание могут смягчить, а в некоторых, напротив, усилить.

Об этом военный юрист Тарас Боровский рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 10 октября.

Наказание за СОЧ — нюансы

Военный юрист Тарас Боровский разделил обстоятельства, которые могут повлиять на степень наказания за самовольное оставление места прохождения службы, на две группы.

Смягчение наказания по СОЧ

Если военнослужащий после выхода из подразделения не уходит от связи, активно общается с командиром и поясняет свою ситуацию — это может стать смягчающим обстоятельством, которое поможет избежать серьезных последствий.

Ужесточение наказания за СОЧ

Оставление боевых позиций, особенно с оружием, транспортом или другими ресурсами, рассматривается как отягчающее обстоятельство, что может привести к ужесточению наказания.

Напомним, народный депутат Сергей Евтушок заявил, что военные бегут с войны из-за плохого отношения и вымогательства денег за любой проступок со стороны командиров. По мнению нардепа нужно создавать рекрутинговые центы, чтобы люди сами хотели идти на фронт.

Ранее Новини.LIVE писали, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому не будут наказываться за первое СОЧ.