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Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

10 октября 2024 г. 10:20

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10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

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10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

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10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

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08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
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21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

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17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

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12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

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12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

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Военный юрист объяснил, какие обстоятельства могут влиять на строгость наказания за самовольное оставление части. В некоторых случаях наказание могут смягчить, а в некоторых, напротив, усилить.

Об этом военный юрист Тарас Боровский рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 10 октября.

Наказание за СОЧ — нюансы

Военный юрист Тарас Боровский разделил обстоятельства, которые могут повлиять на степень наказания за самовольное оставление места прохождения службы, на две группы.

Смягчение наказания по СОЧ

Если военнослужащий после выхода из подразделения не уходит от связи, активно общается с командиром и поясняет свою ситуацию — это может стать смягчающим обстоятельством, которое поможет избежать серьезных последствий.

Ужесточение наказания за СОЧ

Оставление боевых позиций, особенно с оружием, транспортом или другими ресурсами, рассматривается как отягчающее обстоятельство, что может привести к ужесточению наказания.

Напомним, народный депутат Сергей Евтушок заявил, что военные бегут с войны из-за плохого отношения и вымогательства денег за любой проступок со стороны командиров. По мнению нардепа нужно создавать рекрутинговые центы, чтобы люди сами хотели идти на фронт.

Ранее Новини.LIVE писали, что Верховная Рада Украины рассматривает законопроект, согласно которому не будут наказываться за первое СОЧ.

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11:28 Остановка огня вдоль линии фронта — в ОП прокомментировали статью СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:23 На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:07 В Одессе из-за дуйки годовалая девочка попала в больницу — пожар ликвидировали

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10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

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08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

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11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

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