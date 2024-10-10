Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Військовий юрист пояснив, які обставини можуть впливати на суворість покарання за самовільне залишення частини. У деяких випадках покарання можуть пом'якшити, а у деяких, навпаки, посилити.

Про це військовий юрист Тарас Боровський розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 10 жовтня.

Покарання за СЗЧ — нюанси

Військовий юрист Тарас Боровський поділис обставини, які можуть вплинути на ступінь покаранні за самовільне залишення місця проходження служби, на дві групи.

Пом'якшення покарання за СЗЧ

Якщо військовослужбовець після виходу з підрозділу не уникає зв’язку, активно спілкується з командиром та пояснює свою ситуацію — це може стати пом’якшувальною обставиною, яка допоможе уникнути серйозних наслідків.

Посилення покарання за СЗЧ

Залишення бойових позицій, особливо зі зброєю, транспортом чи іншими ресурсами, розглядається як обтяжувальна обставина, що може призвести до посилення покарання.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Євтушок заявив, що військові тікають з війни через погане ставлення та вимагання грошей за будь-який проступок з боку командирів. На думку нардепа, потрібно створювати рекрутингові центи, щоб люди самі хотіли йти на фронт.

Раніше Новини.LIVE писали, що Верховна Рада України розглядає законопроєкт, згідно з яким не каратимуть за перше СЗЧ.