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Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

10 жовтня 2024 р. 10:20

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10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

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08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2024
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21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

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17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

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12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

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Військовий юрист пояснив, які обставини можуть впливати на суворість покарання за самовільне залишення частини. У деяких випадках покарання можуть пом'якшити, а у деяких, навпаки, посилити. 

Про це військовий юрист Тарас Боровський розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 10 жовтня.

Покарання за СЗЧ — нюанси

Військовий юрист Тарас Боровський поділис обставини, які можуть вплинути на ступінь покаранні за самовільне залишення місця проходження служби, на дві групи.

Пом'якшення покарання за СЗЧ

Якщо військовослужбовець після виходу з підрозділу не уникає зв’язку, активно спілкується з командиром та пояснює свою ситуацію — це може стати пом’якшувальною обставиною, яка допоможе уникнути серйозних наслідків. 

Посилення покарання за СЗЧ

Залишення бойових позицій, особливо зі зброєю, транспортом чи іншими ресурсами, розглядається як обтяжувальна обставина, що може призвести до посилення покарання.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Євтушок заявив, що військові тікають з війни через погане ставлення та вимагання грошей за будь-який проступок з боку командирів. На думку нардепа, потрібно створювати рекрутингові центи, щоб люди самі хотіли йти на фронт.

Раніше Новини.LIVE писали, що Верховна Рада України розглядає законопроєкт, згідно з яким не каратимуть за перше СЗЧ

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11:49 У Миколаєві пролунав вибух

11:39 Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:28 Припинення вогню вздовж лінії фронту — в ОП прокоментували статтю ЗМІ

11:23 На Сонці зафіксували найпотужніший спалах — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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