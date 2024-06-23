Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки практически не мобилизуют молодых людей, которые могли бы выдерживать серьезные физические нагрузки. военная служба правопорядка могла бы эффективно присматривать за работой ТЦК, чтобы исправить эту ситуацию.

Об этом рассказал военный Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов.

ТЦК не мобилизует молодежь

"ТЦК должны контролировать именно военные. Потому что именно военные понимают, какие проблемы являются главными. Те проблемы, которые волнуют гражданских, нас не волнуют. У нас к ТЦК есть свои претензии", — пояснил Сазонов.

Он подчеркнул, что сейчас сотрудники ТЦК гораздо меньше мобилизуют молодежь. В армию набирают старших мужчин.

"Кого они мобилизуют? Где молодые ребята, которые будут моложе меня, младше сорока? Какие будут нормально выносить физическую нагрузку? Ведь когда ТЦК мобилизует 40-50 лет, 50 плюс, это не является нормальным", — отметил Сазонов.

Сазонов рассказал, что иногда уже определившихся военнообязанных, где и как они хотят служить, ТЦК отправляет направляет в подразделения по своему усмотрению, не считаясь с рекрутингом.

"Люди к нам идут, люди к нам хотят, люди берут отношение. Они выбирают военную специальность. А ТЦК может отправить куда угодно, в совсем другую бригаду. Ну зачем мы работали?", — пояснил военный.

Ранее мы сообщали, что в Украине на сегодняшний день наличие полицейского штата на 100 тысяч населения составляет больше, чем в любой другой стране. Поэтому к украинскому правительству возникают вопросы в плане функционала не только военной полиции , но и гражданской.

Напомним, в Министерстве обороны заявили о поддержке создания военной полиции по стандарту НАТО AJP-3.21.