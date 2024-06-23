Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК arrow
Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК

Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК

23 июня 2024 г. 13:14

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК

22 июня 2024
Text

13:25 Политический эксперт и военный Сазонов объяснил, нужна ли в Украине военная полиция

Text

11:21 Цены на продукты из-за отключения света вырастут — как на это реагируют киевляне

Text

02:05 Война и футбол — украинский режиссер рассказал о новом документальном фильме

21 июня 2024
Text

21:12 Эксперт заявил, что Лукашенко не хочет, чтобы ядерный удар был нанесен из Беларуси

Text

21:04 Тищенко прокомментировал свое участие в скандале, возникшем в Днепре

Text

17:50Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

Text

14:04 Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:15 Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

13:14 Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК

22 июня 2024
Text

13:25 Политический эксперт и военный Сазонов объяснил, нужна ли в Украине военная полиция

Text

11:21 Цены на продукты из-за отключения света вырастут — как на это реагируют киевляне

Text

02:05 Война и футбол — украинский режиссер рассказал о новом документальном фильме

21 июня 2024
Text

21:12 Эксперт заявил, что Лукашенко не хочет, чтобы ядерный удар был нанесен из Беларуси

Text

21:04 Тищенко прокомментировал свое участие в скандале, возникшем в Днепре

Text

17:50 Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

Text

14:04 Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:15 Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки практически не мобилизуют молодых людей, которые могли бы выдерживать серьезные физические нагрузки. военная служба правопорядка могла бы эффективно присматривать за работой ТЦК, чтобы исправить эту ситуацию.

Об этом рассказал военный Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов.

ТЦК не мобилизует молодежь

"ТЦК должны контролировать именно военные. Потому что именно военные понимают, какие проблемы являются главными. Те проблемы, которые волнуют гражданских, нас не волнуют. У нас к ТЦК есть свои претензии", — пояснил Сазонов.

Он подчеркнул, что сейчас сотрудники ТЦК гораздо меньше мобилизуют молодежь. В армию набирают старших мужчин.

"Кого они мобилизуют? Где молодые ребята, которые будут моложе меня, младше сорока? Какие будут нормально выносить физическую нагрузку? Ведь когда ТЦК мобилизует 40-50 лет, 50 плюс, это не является нормальным", — отметил Сазонов.

Сазонов рассказал, что иногда уже определившихся военнообязанных, где и как они хотят служить, ТЦК отправляет направляет в подразделения по своему усмотрению, не считаясь с рекрутингом.

"Люди к нам идут, люди к нам хотят, люди берут отношение. Они выбирают военную специальность. А ТЦК может отправить куда угодно, в совсем другую бригаду. Ну зачем мы работали?", — пояснил военный.

Ранее мы сообщали, что в Украине на сегодняшний день наличие полицейского штата на 100 тысяч населения составляет больше, чем в любой другой стране. Поэтому к украинскому правительству возникают вопросы в плане функционала не только военной полиции , но и гражданской.

Напомним, в Министерстве обороны заявили о поддержке создания военной полиции по стандарту НАТО AJP-3.21.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:32 Арестович хочет пойти на президентские выборы в Украине — он назвал условие

14:30 На Одесчине с начала лета уже утонуло шесть человек — детали

14:29 "Азов" призвал жителей оккупированных территорий помочь Силам обороны — о чем идет речь

14:16 Нардеп рассказал, с какими вопросами чаще обращаются через чатбот Армия+

14:15 Кривой Рог накрыло промышленным смогом — что произошло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:14 В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях с грозами — кому стоит взять зонтик

14:00 В Одессе не нашли подрядчика для ремонта больницы — объявлен повторный тендер

13:54 В Харьковской области неизвестный напал на работника ТЦК — ветерана войны

13:54 Торговля криптовалютой — как заработать на крипте с помощью ИИ

13:47 В Харькове слышны взрывы — сообщают о пусках ракет

14:32 Арестович хочет пойти на президентские выборы в Украине — он назвал условие

14:30 На Одесчине с начала лета уже утонуло шесть человек — детали

14:29 "Азов" призвал жителей оккупированных территорий помочь Силам обороны — о чем идет речь

14:16 Нардеп рассказал, с какими вопросами чаще обращаются через чатбот Армия+

14:15 Кривой Рог накрыло промышленным смогом — что произошло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:14 В Укргидрометцентре предупредили украинцев о дождях с грозами — кому стоит взять зонтик

14:00 В Одессе не нашли подрядчика для ремонта больницы — объявлен повторный тендер

13:54 В Харьковской области неизвестный напал на работника ТЦК — ветерана войны

13:54 Торговля криптовалютой — как заработать на крипте с помощью ИИ

13:47 В Харькове слышны взрывы — сообщают о пусках ракет

06:36 Льгота для военных, на которую нет денег — как на самом деле получить квартиру

05:53 Анализ рынка труда в Украине в июне — где в сфере недвижимости платят самые большие зарплаты

22 июня 2024

05:53 Что происходит на рынке труда Украины — где в продажах платят по 300 тыс. грн

21 июня 2024
Эксклюзив

19:35 Гордон ошарашил прогнозом, когда закончится война в Украине

06:40 Цены на алюминий в июне — сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

06:10 Бонусы для военных — как контрактникам получить ипотеку и деньги на авто от государства

05:52 Во Франции стартовала международная выставка ОПК Eurosatory — что нового представили

05:23 Рынок труда в Украине в июне – где в логистике и закупках платят по 200 тыс. грн

20 июня 2024

06:40 Цены на медь в июне — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в Украине

19 июня 2024
Эксклюзив

21:13 Что может приблизить победу Украины — глава Грузинского легиона

Text

13:14 Сазонов объяснил, каким образом военная полиция может противодействовать ТЦК

22 июня 2024
Text

13:25 Политический эксперт и военный Сазонов объяснил, нужна ли в Украине военная полиция

Text

11:21 Цены на продукты из-за отключения света вырастут — как на это реагируют киевляне

Text

02:05 Война и футбол — украинский режиссер рассказал о новом документальном фильме

21 июня 2024
Text

21:12 Эксперт заявил, что Лукашенко не хочет, чтобы ядерный удар был нанесен из Беларуси

Text

21:04 Тищенко прокомментировал свое участие в скандале, возникшем в Днепре

Text

17:50 Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

Text

14:04 Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:15 Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР