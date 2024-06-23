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Сазонов пояснив, яким чином військова поліція може протидіяти ТЦК

Сазонов пояснив, яким чином військова поліція може протидіяти ТЦК

23 червня 2024 р. 13:14

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Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки практично не мобілізують молодих людей, які б могли витримувати серйозні фізичні навантаження. військова-служба правопорядку могла б ефективно наглядати за робтою ТЦК, щоб виправити цю ситуацію.

Про це розповів військовий Збройних сил України Кирило Сазонов.

ТЦК не мобілізує молодь

"ТЦК мають контролювати саме військові. Бо саме військові розуміють, які проблеми є головними. Ті проблеми, які хвилюють цивільних, нас не хвилюють. В нас до ТЦК є свої претензії", — пояснив Сазонов.

Він наголосив, що зараз співробітники ТЦК значно менше мобілізують молодь. Натомість до лав армії набирають старших чоловіків.

"Кого вони мобілізують? Де молоді хлопці, які будуть молодші за мене, молодші сорока? Які будуть нормально виносити фізичне навантаження? Бо коли ТЦК мобілізує 40-50 років, 50 плюс, це не є нормальним", — зазначив Сазонов.

Сазонов розповів, що інколи військовозобов'язаних, які вже визначилися, де і як вони хочуть служити, ТЦК відправляє направляє у підрозділи на свій розсуд, не рахуючись з рекрутингом.

"Люди до нас ідуть, люди до нас хочуть, люди беруть відношення. Вони вибирають військову спеціальність. А ТЦК може відправити куди завгодно, в зовсім іншу бригаду. Ну то нащо ми працювали?", — пояснив військовий.

Раніше ми повідомляли, що в Україні станом на зараз наявність поліцейського штату на 100 тисяч населення складає більше, ніж в будь-якій іншій країні. Тому до українського уряду виникають питання в плані функціонала не тільки військової поліції, але й цивільної.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявили про підтримку створення військової поліції за стандартом НАТО AJP-3.21. 

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13:54 На Харківщині невідомий напав на працівника ТЦК-ветерана війни

13:54 Торгівля криптовалютой — як заробити на крипті за допомогою ШІ

13:47 У Харкові чутно вибухи — повідомляють про пуски ракет

13:39 У Харкові закликали перейменувати одну з вулиць на честь Бандери та вже встановили табличку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 Нардеп Роман Лозинський одружився — що відомо про обраницю

13:30 Корабель, який перевозив сирійську зброю, зайшов до порту Новоросійська

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