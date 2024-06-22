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Політичний експерт і військовий Сазонов пояснив, чи потрібна в Україні військова поліція

Політичний експерт і військовий Сазонов пояснив, чи потрібна в Україні військова поліція

22 червня 2024 р. 13:25

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В Україні станом на зараз наявність поліцейського штату на 100 тисяч населення складає більше, ніж в будь-якій іншій країні. Тому до українського уряду виникають питання в плані функціонала не тільки військової поліції, але й цивільної.

Про це заявив боєць спецпідрозділу "Грім" та політолог Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

Чи потрібна в Україні військова поліція

За його словами, наявність в Україні такого штату поліції, які виконують "далеко не ті функції, які потрібно", не зумовлена нічим.

"Я не бачу сенсу в наявності такого штату. Поліцейські влаштовують засідки на абсолютно незрозумілі мені інциденти. Чи якось заважає мені дівчина, яка на камеру демонструє себе — ні. Мені заважає брак особового складу, який можна було б вирішити за допомогою поліції", — сказав військовий.

Експерт зауважив: військова поліція в Україні потрібна.

"Так, вона нам потрібна. Але щодо її чисельності до уряду дуже багато запитань. Але військова поліція потрібна на фронті, а не в тилу", — наголосив Сазонов.

Військова поліція в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявили про підтримку створення військової поліції за стандартом НАТО AJP-3.21. 

Також ми повідомляли, що ці поліцейські матимуть право у невідкладних випадках зупиняти авто та перевіряти у водіїв документи, а в разі необхідності проникати до житла чи інших будинків.

19 червня Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про військову поліцію, що підтримали 247 народних обранців.

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13:15 У Києві пролунав вибух без повітряної тривоги — ймовірно, на ТЕЦ

13:13 Прикордонники знищили російську РЕБ на Запорізькому напрямку — вибухове відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:57 Замах на журналіста Садикова у Києві — у Казахстані затримали одного з підозрюваних

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