Политический эксперт и военный Сазонов объяснил, нужна ли в Украине военная полиция

В Украине по состоянию на сегодняшний день наличие полицейского штата на 100 тысяч населения составляет больше, чем в любой другой стране. Поэтому к украинскому правительству возникают вопросы в плане функционала не только военной полиции, но и гражданской.

Об этом заявил боец спецподразделения "Гром" и политолог Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Нужна ли в Украине военная полиция

По его словам, наличие в Украине такого штата полиции, выполняющих "далеко не те функции, которые нужно", не обусловлено ничем.

"Я не вижу смысла в наличии такого штата. Полицейские устраивают засады на совершенно непонятные мне инциденты. Мешает ли мне девушка, которая на камеру демонстрирует себя — нет. Мне мешает нехватка личного состава, который можно было бы решить с помощью полиции", — сказал военный.

Эксперт отметил, что военная полиция в Украине нужна.

"Да, она нам нужна. Но относительно ее численности правительству очень много вопросов. Но военная полиция нужна на фронте, а не в тылу", — подчеркнул Сазонов.

Военная полиция в Украине — последние новости

Напомним, в Министерстве обороны заявили о поддержке создания военной полиции по стандарту НАТО AJP-3.21.

Также мы сообщали, что эти полицейские будут иметь право в неотложных случаях останавливать авто и проверять у водителей документы, а в случае необходимости проникать в жилье или другие дома.

19 июня Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о военной полиции, который поддержали 247 народных избранников.