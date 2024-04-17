Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Политолог Игорь Рейтерович заявил, что украинцы не смогут обновить свои данные в электронном кабинете призывника сразу после вступления закона в силу мобилизации. Это произойдет 18 мая.

Об этом Игорь Рейтерович рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 17 апреля.

Электронный кабинет призывника

"18 мая, там 19 или 20, не удастся обновить данные по одной простой причине — Кабмину дали два месяца на создание этой системы", — заявил Рейтерович.

По его словам, большинство украинцев "за" внедрение электронного кабинета призывника, чтобы не стоять в длинных очередях в территориальных центрах комплектования.

"Месяц они еще будут готовить сейчас, скорее еще один месяц и из двух месяцев останется уже один. "Ляжет" потом система, или не "ляжет"?", — отметил Рейтерович.

Напомним, официальное парламентское издание "Голос Украины" обнародовало полный текст закона о мобилизации. Документ вступит в силу через месяц, 18 мая.

Также народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что новый мобилизационный закон регулирует не столько процесс мобилизации, сколько военный учет. В конце концов действие документа непосредственно на практике военные ощутят осенью.