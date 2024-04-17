Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника arrow
Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

17 апреля 2024 г. 12:46

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

Text

08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024
Text

18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

Text

18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Text

16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

Text

08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024
Text

18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

Text

18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Text

16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

Политолог Игорь Рейтерович заявил, что украинцы не смогут обновить свои данные в электронном кабинете призывника сразу после вступления закона в силу мобилизации. Это произойдет 18 мая.

Об этом Игорь Рейтерович рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 17 апреля.

Электронный кабинет призывника

"18 мая, там 19 или 20, не удастся обновить данные по одной простой причине — Кабмину дали два месяца на создание этой системы", — заявил Рейтерович.

По его словам, большинство украинцев "за" внедрение электронного кабинета призывника, чтобы не стоять в длинных очередях в территориальных центрах комплектования.

"Месяц они еще будут готовить сейчас, скорее еще один месяц и из двух месяцев останется уже один. "Ляжет" потом система, или не "ляжет"?", — отметил Рейтерович.

Напомним, официальное парламентское издание "Голос Украины" обнародовало полный текст закона о мобилизации. Документ вступит в силу через месяц, 18 мая.

Также народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что новый мобилизационный закон регулирует не столько процесс мобилизации, сколько военный учет. В конце концов действие документа непосредственно на практике военные ощутят осенью.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

14:09 Ударом по Чернигову РФ убила 25-летнюю полицейскую

14:00 Техника для коммунальщиков за 15 миллионов — в Одессе объявили тендер

13:58 Фонд Дом Рональда МакДональда предоставил более 40 млн грн помощи для украинцев

13:54 В Украине осудили оккупанта, который расстрелял гражданского на Киевщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

13:50 Израиль определился, как ответит Ирану за нападение, — СМИ

13:45 Обстрелы Чернигова — мэр рассказал о жертвах и разрушениях

13:35 Бойцы бригады ОК "Юг" разрушают технику и склады окупантов, защищая государство

13:34 В Киеве будут судить руководителей участков по удержанию зеленых насаждений из-за фейковых зарплат

14:09 Ударом по Чернигову РФ убила 25-летнюю полицейскую

14:00 Техника для коммунальщиков за 15 миллионов — в Одессе объявили тендер

13:58 Фонд Дом Рональда МакДональда предоставил более 40 млн грн помощи для украинцев

13:54 В Украине осудили оккупанта, который расстрелял гражданского на Киевщине

13:50 Израиль определился, как ответит Ирану за нападение, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:45 Обстрелы Чернигова — мэр рассказал о жертвах и разрушениях

13:35 Бойцы бригады ОК "Юг" разрушают технику и склады окупантов, защищая государство

13:34 В Киеве будут судить руководителей участков по удержанию зеленых насаждений из-за фейковых зарплат

13:34 Российскому оперному певцу, который родился в Украине, объявили подозрение

13:32 В Киеве задержали дельца, купившего через Telegram 2 кг психотропов для дальнейшего сбыта

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в апреле

06:33 Новое наступление россиян — стоит ли Киеву и Харькову готовиться к штурму

05:08 Цены на продукты в 2024 году — на сколько в Украине подорожали овощи в апреле

16 апреля 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько вы получите за 1 кг цветных металлов в апреле

06:21 Теневой рынок такси, уклонение от налогов и угроза пассажирам — расследование "Наша Справа"

05:42 Война Ирана против Израиля — как этот конфликт повлияет на агрессию России против Украины

15 апреля 2024

22:51 Волонтер и дроновод — что известно о Павле Петриченко, погибшем на Донбассе

06:33 Нужна ли эвакуация Харьковской области — как Украине остановить обстрелы УАБами по региону

05:36 Цены на продукты в апреле — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало

14 апреля 2024

05:35 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в апреле

Text

14:10 Нардеп заявил, что после принятия закона о мобилизации граждане боятся за свои авто

Text

13:54 У России нет таких ракет, которые не может сбить украинская ПВО, — майор запаса

Text

13:07 Камельчук заявил, что Украина должна воспользоваться российскими средствами в Европе

Text

12:46 Рейтерович заявил, что украинцы не смогут сразу обновить данные в электронном кабинете призывника

Text

12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

Text

08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024
Text

18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

Text

18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Text

16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны