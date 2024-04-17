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Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

Рейтерович заявив, що українці не зможуть одразу оновити дані в електронному кабінеті призовника

17 квітня 2024 р. 12:46

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Політолог Ігор Рейтерович заявив, що українці не зможуть оновити свої дані в електронному кабінеті призовника одразу після того, як законопроєкт про мобілізацію набере чинності. Це станеться 18 травня.

Про це Ігор Рейтерович розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 17 квітня.

Електронний кабінет призовника

"18 травня, чи там 19 або 20, не вдасться оновити дані з однієї простої причини — Кабміну дали два місяці на створення цієї системи", — заявив Рейтерович.

За його словами, більшість українців "за" впровадження електронного кабінету призовника, аби не стояти в довгих чергах у територіальних центрах комплектування.

"Місяць вони ще будуть готувати зараз, скоріше ще один місяць і з двох місяців залишиться вже один. "Ляже" потім система, чи не "ляже"?", — зазначив Рейтерович.

Нагадаємо, офіційне парламентське видання "Голос України" оприлюднило повний текст закону про мобілізацію. Документ набуде чинності через місяць, 18 травня.

Також народний депутат,  секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що новий мобілізаційний закон регулює не так процес мобілізації, як військовий облік. Зрештою, дію документу безпосередньо на практиці військові відчують восени. 

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