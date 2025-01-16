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Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

16 января 2025 г. 13:04

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

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13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

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11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

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08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

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23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

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21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

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18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

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16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

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16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

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14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

В Украине продолжаются дискуссии относительно целесообразности усиления Вооруженных сил Украины новобранцами из полиции и т.д. В то же время некоторые военные утверждают, что каждая часть СОУ выполняет свою роль, и для этого нужны профессионалы, подготовка которых требует значительных ресурсов и времени.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал спикер ОК "Запад" Олег Домбровский.

Подготовка военных занимает большое количество времени

Олег Добмровский заявил, что по его мнению каждая составляющая сил безопасности и обороны Украины должна выполнять свою функцию.

"Мы возвращаемся к обученности. Должны ее выполнять обученные профессионалы на которые государство вкладывает подготовку ресурса, и за 3-4 месяца невозможно подготовить специалиста, который может выполнить функцию безопасности в территориальных общинах, на объектах энергетической инфраструктуры и так далее. Здесь уже сложный комплекс который нельзя решить моментально здесь и сейчас. Для этого государство работает систематически и комплексно", — заявил военный.

Напомним, в ГСЧС сделали заявление относительно информации о мобилизации 50% работников в ВСУ.

Также ранее нардеп высказался относительно идеи мобилизации 18-летних юношей в армию и объяснил почему это не сработает.

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