Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

В Украине продолжаются дискуссии относительно целесообразности усиления Вооруженных сил Украины новобранцами из полиции и т.д. В то же время некоторые военные утверждают, что каждая часть СОУ выполняет свою роль, и для этого нужны профессионалы, подготовка которых требует значительных ресурсов и времени.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал спикер ОК "Запад" Олег Домбровский.

Подготовка военных занимает большое количество времени

Олег Добмровский заявил, что по его мнению каждая составляющая сил безопасности и обороны Украины должна выполнять свою функцию.

"Мы возвращаемся к обученности. Должны ее выполнять обученные профессионалы на которые государство вкладывает подготовку ресурса, и за 3-4 месяца невозможно подготовить специалиста, который может выполнить функцию безопасности в территориальных общинах, на объектах энергетической инфраструктуры и так далее. Здесь уже сложный комплекс который нельзя решить моментально здесь и сейчас. Для этого государство работает систематически и комплексно", — заявил военный.

Напомним, в ГСЧС сделали заявление относительно информации о мобилизации 50% работников в ВСУ.

Также ранее нардеп высказался относительно идеи мобилизации 18-летних юношей в армию и объяснил почему это не сработает.