Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

В Україні триває дискусія щодо доцільності мобілізації 18-річних юнаків до війська. Низка чиновників вважає, що це вкрай погана ідея і принесе більше шкоди, ніж користі через брак досвіду хлопців.

Таку думку висловив й народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE

18-річні юнаки не готові до війни

Сергій Євтушок підтвердив, що дискусії щодо питання мобілізації 18-річних юнаків справді існують, проте, прямих наказів чи вимог наразі немає. Він розкритикував таке рішення та заявив, що у разі мобілізації 18-річних до війська потраплять невмотивовані громадяни, які не мають достатньо досвіду.

"Найбільше чого бояться росіяни — це вмотивованого солдата-українця. А мотивація в такій силовій мобілізації вона відсутня. Друге питання — 18 років це ще дитина. На моє велике переконання військовий — це факт, це професія. Відповідно людина має мати певний фах, певний досвід. Що може мати 18 річний хлопчик? В нього ще ні життєвого досвіду, ні фахового досвіду, він ще сформований як у соціумі людина", — висловився Євтушок.

Нардеп також розкритикував заяви Володимира Зеленського про ідею створення нових бригад, наголошуючи, що це лише посилить проблему нестачі комплектування в чинних підрозділах. За його словами, пріоритетом має бути не набір новобранців, а забезпечення вже досвідчених військових технікою та необхідними ресурсами.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що виступає категорично проти вимоги союзників про зниження мобілізаційного віку та додав, що Україні потрібне озброєння та техніка.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко висловився щодо заяв, що в Україні нібито не мобілізовують громадян старше 50 років.