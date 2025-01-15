Нардеп высказался почему 18-летние парни не могут быть военными

В Украине продолжается дискуссия о целесообразности мобилизации 18-летних юношей в армию. Ряд чиновников считает, что это крайне плохая идея и принесет больше вреда, чем пользы из-за нехватки опыта ребят.

Такое мнение высказал и народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE

18-летние юноши не готовы к войне

Сергей Евтушок подтвердил, что дискуссии по вопросу мобилизации 18-летних юношей действительно существуют, однако, прямых приказов или требований пока нет. Он раскритиковал такое решение и заявил, что в случае мобилизации 18-летних в армию попадут немотивированные граждане, которые не имеют достаточно опыта.

"Больше всего чего боятся россияне — это мотивированного солдата-украинца. А мотивация в такой силовой мобилизации она отсутствует. Второй вопрос — 18 лет это еще ребенок. По моему большому убеждению военный — это факт, это профессия. Соответственно человек должен иметь определенную профессию, определенный опыт. Что может иметь 18 летний мальчик? У него еще ни жизненного опыта, ни профессионального опыта, он еще сформирован как в социуме человек", — высказался Евтушок.

Нардеп также раскритиковал заявления Владимира Зеленского об идее создания новых бригад, подчеркивая, что это лишь усугубит проблему нехватки комплектования в действующих подразделениях. По его словам, приоритетом должен быть не набор новобранцев, а обеспечение уже опытных военных техникой и необходимыми ресурсами.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что выступает категорически против требования союзников о снижении мобилизационного возраста и добавил, что Украине нужно вооружение и техника.

Тем временем народный депутат Алексей Гончаренко высказался относительно заявлений, что в Украине якобы не мобилизуют граждан старше 50 лет.