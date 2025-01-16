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Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

16 січня 2025 р. 13:04

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13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

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11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

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08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

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23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

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В Україні тривають дискусії щодо доцільності підсилення Збройних сил України новобранцями з поліції, тощо. Водночас деякі військові стверджують, що кожна частина CОУ виконує свою роль, і для цього потрібні професіонали, підготовка яких вимагає значних ресурсів і часу.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив речник ОК "Захід" Олег Домбровський.

Підготовка військових займає велику кількість часу

Олег Добмровський заявив, що, на його думку, кожна складова сил безпеки і оборони України має виконувати свою функцію. 

"Ми повертаємося до навченості. Мають її виконувати навчені професіонали на які держава вкладає підготовку ресурсу, і за 3-4 місяці неможливо підготувати фахівця, який може виконати функцію безпекову в територіальних громадах, на об’єктах енергетичної інфраструктури і так далі. Тут вже складний комплекс, який не можна вирішити моментально тут і зараз. Для цього держава працює систематично і комплексно", — заявив військовий. 

Нагадаємо, в ДСНС зробили заяву щодо інформації про мобілізацію 50% працівників у ЗСУ

Також раніше нардеп висловився щодо ідеї мобілізації 18-річних юнаків до війська та пояснив, чому це не спрацює.

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14:27 Сховалася у ЗСУ, попалася на пияцтві — скандал з одеською суддею

14:12 Зеленський висловився про таємні переговори з Росією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:59 Поромна переправа з Одещини до Румунії — де планують відкрити

13:58 Сирський зідзвонився з генералом США — про що йшлося

13:55 Атака безпілотників на Київ — у двох районах фіксують пошкодження

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13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

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11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

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08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

15 січня 2025
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23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

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21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

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18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

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