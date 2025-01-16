Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

В Україні тривають дискусії щодо доцільності підсилення Збройних сил України новобранцями з поліції, тощо. Водночас деякі військові стверджують, що кожна частина CОУ виконує свою роль, і для цього потрібні професіонали, підготовка яких вимагає значних ресурсів і часу.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив речник ОК "Захід" Олег Домбровський.

Підготовка військових займає велику кількість часу

Олег Добмровський заявив, що, на його думку, кожна складова сил безпеки і оборони України має виконувати свою функцію.

"Ми повертаємося до навченості. Мають її виконувати навчені професіонали на які держава вкладає підготовку ресурсу, і за 3-4 місяці неможливо підготувати фахівця, який може виконати функцію безпекову в територіальних громадах, на об’єктах енергетичної інфраструктури і так далі. Тут вже складний комплекс, який не можна вирішити моментально тут і зараз. Для цього держава працює систематично і комплексно", — заявив військовий.

Нагадаємо, в ДСНС зробили заяву щодо інформації про мобілізацію 50% працівників у ЗСУ.

Також раніше нардеп висловився щодо ідеї мобілізації 18-річних юнаків до війська та пояснив, чому це не спрацює.