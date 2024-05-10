Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Верховный Суд принял решение, что человек, имеющий определенные религиозные убеждения, не будет наказываться за уклонение от призыва. Доктор юридических наук Владимир Пилипенко считает, что этот закон не поможет уклонистам.

Об этом юрист рассказал в эфире "Ранок.LIVE" в пятницу, 10 мая.

Согласно решению Верховного Суда Украины, военнообязанный не несет уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, если он подтвердил искренность религиозных убеждений не только словами, но и действиями по ст. 336 УК Украины.

"Такое разделение существовало еще до решения Верховного Суда и вторжения РФ. У нас предусмотрено право граждан на альтернативную, не военную службу, если они по своим религиозным убеждениям подпадают под определенные критерии. Это закон для мирного времени — граждане, по своим религиозным убеждениям не могут держать в руках оружие, проходили другую службу, к примеру, в армии есть должности, где не нужно держать оружие в руках, например военный госпиталь" , — отметил юрист.

По мнению Пилипенко, уклонисты не будут пользоваться этим решением, потому что даже если все не могут держать оружие, то помогать войску они должны. Есть много должностей и работы, которые не связаны с оружием, но все же вносят определенный вклад в завершение войны.

Человек, действительно имеющий определенные религиозные убеждения, должен собрать конкретные доказательства, которые смогут убедить ТЦК и суд. Если же ТЦК вам отказал, вы можете обжаловать это в суде.

Напомним, что военный обозреватель Гетьман отметил, что Украина должна еще больше усилить мобилизацию, ведь на фронте против одного нашего солдата воюют тридцать российских оккупантов. Также Минобороны должно поощрять добровольцев подписывать контракт.

Также, согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны в период с 18 мая по 18 июля посетить ТЦК. Важно, чтобы мужчины не ждали повестки, а явились самостоятельно.