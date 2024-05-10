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Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

Пилипенко прокомментировал уклонение военнообязанных от службы по религиозным убеждениям

10 мая 2024 г. 13:58

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13:22 Нардеп рассказал, что позволит Украине начать процесс ротации

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13:22 Юрист Пилипенко прокомментировал возможность вступления Украины в ЕС и НАТО

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09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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Верховный Суд принял решение, что человек, имеющий определенные религиозные убеждения, не будет наказываться за уклонение от призыва. Доктор юридических наук Владимир Пилипенко считает, что этот закон не поможет уклонистам.

Об этом юрист рассказал в эфире "Ранок.LIVE" в пятницу, 10 мая.

Согласно решению Верховного Суда Украины, военнообязанный не несет уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, если он подтвердил искренность религиозных убеждений не только словами, но и действиями по ст. 336 УК Украины.

"Такое разделение существовало еще до решения Верховного Суда и вторжения РФ. У нас предусмотрено право граждан на альтернативную, не военную службу, если они по своим религиозным убеждениям подпадают под определенные критерии. Это закон для мирного времени — граждане, по своим религиозным убеждениям не могут держать в руках оружие, проходили другую службу, к примеру, в армии есть должности, где не нужно держать оружие в руках, например военный госпиталь" , — отметил юрист.

По мнению Пилипенко, уклонисты не будут пользоваться этим решением, потому что даже если все не могут держать оружие, то помогать войску они должны. Есть много должностей и работы, которые не связаны с оружием, но все же вносят определенный вклад в завершение войны.

Человек, действительно имеющий определенные религиозные убеждения, должен собрать конкретные доказательства, которые смогут убедить ТЦК и суд. Если же ТЦК вам отказал, вы можете обжаловать это в суде.

Напомним, что военный обозреватель Гетьман отметил, что Украина должна еще больше усилить мобилизацию, ведь на фронте против одного нашего солдата воюют тридцать российских оккупантов. Также Минобороны должно поощрять добровольцев подписывать контракт.

Также, согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны в период с 18 мая по 18 июля посетить ТЦК. Важно, чтобы мужчины не ждали повестки, а явились самостоятельно.

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15:06 В ГУР раскрыли детали дерзкой операции на левом берегу Днепра

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:00 Сегодня утром враг пытался прорвать линию обороны в Харьковской области — Минобороны

15:00 Зеленский встретился с президентом Словакии в Киеве — что известно

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09:29 Нардеп Билозир заявила, что депутаты практически не встречаются с премьер-министром Шмыгалем

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08:00 Будущее Украины в ЕС и кадровые ротации в правительстве — эфир Ранок.LIVE

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01:24 Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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