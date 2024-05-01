Україні потрібна більш жорстка мобілізація — військовий оглядач Гетьман

Україна має ще більше посилити мобілізацію, адже на фронті проти одного нашого солдата воюють тридцять російських окупантів. Також Міноборони повинно заохочувати добровольців підписувати контракт.

Про це у вівторок, 30 квітня, в ефірі Вечір.LIVE заявив військовий оглядач Олексій Гетьман.

Щоб перемогти, доведеться посилювати мобілізацію

На думку експерта, посилення мобілізації не уникнути. Стан справ на фронті такий, що окупанти переважають за кількістю. Тим часом, чимало молодих здорових українців відпочивають у кафе та гуляють на дискотеках замість того, щоб захищати свою Батьківщину.

"А там (на передовій) хлопці і дівчата вже не перший місяць, не перший рік ведуть дуже важкі бої. Один до тридцяти. І ці, як то кажуть, ще не ухилянти, а люди, які живуть і переймаються проблемами цивільного життя", — зауважив Олексій Гетьман.

Окрім жорсткої мобілізації, влада повинна рекламувати військову службу — знімати більше мотивуючих роликів та фільмів про військо, про почесний обов'язок захищати свою країну. Тоді у ТЦК стане більше добровольців, готових служити за контрактом.

Нещодавно ми повідомляли про конфлікт за участю працівників ТЦК СП у Чернівецькій област. Там воєнком ледь не побився з жінкою військовозобов'язаного.

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані повинні в період з 18 травня по 18 липня відвідати ТЦК. Важливо, щоб чоловіки не чекали повістки, а з'явилися самостійно.