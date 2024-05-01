Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

Украина должна еще больше усилить мобилизацию, поскольку на передовой против одного нашего солдата воюет тридцать российских оккупантов. Также Минобороны должно заинтересовывать добровольцев, чтобы они подписывали контракт.

Об этом во вторник, 30 апреля, в эфире Вечір.LIVE заявил военный обозреватель Алексей Гетьман.

Чтобы победить, придется усиливать мобилизацию

По мнению эксперта, усиления мобилизации не избежать. Положение дел на фронте такое, что оккупанты преобладают по количеству. Тем временем многие молодые здоровые украинцы отдыхают в кафе и гуляют на дискотеках вместо того, чтобы защищать свою Родину.

"А там (на передовой) ребята уже не первый месяц, не первый год ведут очень тяжелые бои. Один к тридцати. И эти, как говорится, еще не уклонисты, а люди, живущие и озабоченные проблемами гражданской жизни", — заметил Алексей Гетьман.

Кроме жесткой мобилизации власти должны рекламировать военную службу — снимать больше мотивирующих роликов и фильмов о войсках, о почетной обязанности защищать свою страну. Тогда в ТЦК станет больше добровольцев, готовых служить по контракту.

Недавно мы сообщали о конфликте с участием работников ТЦК СП в Черновицкой области. Там военком чуть не подрался с женой военнообязанного.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации, военнообязанные должны в период с 18 мая по 18 июля посетить ТЦК. Важно, чтобы мужчины не ждали повестки, а явились самостоятельно.