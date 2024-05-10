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Пилипенко прокоментував ухилення військовообов’язаних від служби через релігійні переконання

Пилипенко прокоментував ухилення військовообов’язаних від служби через релігійні переконання

10 травня 2024 р. 13:58

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13:58 Пилипенко прокоментував ухилення військовообов’язаних від служби через релігійні переконання

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13:22 Нардеп розповів, що дозволить Україні почати процес ротації

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13:22 Юрист Пилипенко прокоментував можливість вступу України в ЄС та НАТО

Text

09:29 Нардепка Білозір заявила, що депутати практично не зустрічаються з прем'єр-міністром Шмигалем

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08:00 Майбутнє України у ЄС та кадрові ротації в уряді — ефір Ранок.LIVE

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01:24 Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

9 травня 2024
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23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

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22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

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Верховний Суд ухвалив рішення, що людина, яка має певні релігійні переконання не буде каратися за ухилення від призову. Доктор юридичних наук Володимир Пилипенко вважає, що цей закон не допоможе ухилянтам.

Про це юрист розповів в ефірі "Ранок.LIVE" у п'ятницю, 10 травня.

Згідно із рішення Верховного Суду України військовозобов'язаний не несе кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, якщо він підтвердив щирість релігійних переконань не тільки словами, а й діями за ст. 336 КК України. 

"Такий поділ існував ще до рішення Верховного Суду та вторгнення РФ. У нас передбачено право громадян на альтернативну, не військову службу, якщо вони за своїми релігійними переконаннями підпадають під певні критерії. Це закон для мирного часу — громадяни, які за своїми релігійними переконаннями не можуть тримати в руках зброю, проходили іншу службу, до прикладу, у війську є посади, де не потрібно тримати зброю у руках, як от військовий госпіталь", — зазначив юрист.

На думку Пилипенка, ухилянти не будуть користуватися цим рішенням, бо навіть якщо усі не можуть тримати зброю , то допомагати війську вони повинні. Є багато посад і роботи, які не пов'язані із триманням зброї, але все ж вносять певний вклад у завершення війни. 

Особа, яка дійсно має певні релігійні переконання, повинна зібрати конкретні докази, які зможуть переконати ТЦК і суд. Якщо ж ТЦК вам відмовило, ви можете оскаржити це у суді.

Нагадаємо, що військовий оглядач Гетьман зазначив, що Україна має ще більше посилити мобілізацію, адже на фронті проти одного нашого солдата воюють тридцять російських окупантів. Також Міноборони повинно заохочувати добровольців підписувати контракт. 

Також, відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані повинні в період з 18 травня по 18 липня відвідати ТЦК. Важливо, щоб чоловіки не чекали повістки, а з'явилися самостійно.

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14:36 Російські бізнесмени виводять свої активи з Європи — чого бояться

14:34 Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, — Зеленський

14:28 У Вовчанську на Харківщині масово евакуюють цивільних

14:26 На Львівщині потяг збив велосипедиста — деталі смертельної ДТП

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:20 Виїхати з Одещини до Румунії можна без черг —  як це зробити

14:15 СБУ затримала блогерів, які під час стримів видавали місця базування військових

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