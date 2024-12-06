Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Соединенные Штаты Америки призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В то же время мужчины младше 25 лет должны иметь выбор и идти в армию по собственному желанию.

Такое мнение высказал офицер бригады "Буревий" НГУ Виталий Маркив в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация в Украине

Маркив считает, что мобилизация с 18 лет должна быть личным выбором, потому что качество армии важнее количества.

В то же время качество личного состава зависит не только от возраста, но и уровня подготовки и обеспечения военных. Хотя обучение за границей и важно, но украинские реалии требуют адаптации полученных знаний к современной тактике ведения войны.

"Когда наши возвращаются сюда, приходится тратить еще больше времени для того, чтобы им сказать: "То, что вы там научились — это все окей, увидели, как парк НАТО работает, чем строят, и тому подобное, как там все красиво, это очень хорошо. Но давайте уже вдаваться в реальность, на поле боя, которое у нас здесь совсем другое и работает по-другому", — сказал офицер.

Напомним, в Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных Сил Украины. Новини.LIVE рассказали о главных успехах украинских военных с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее офицер Маркив отметил, что стойкость и вера украинских защитников поражают мир даже в самые тяжелые времена.