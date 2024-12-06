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Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

06 грудня 2024 р. 09:08

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09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

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09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

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08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

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17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

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13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

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13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

В Україні майже три роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Водночас стійкість захисників вражають світ навіть у найважчі часи.

Про це розповів офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на фронті

За словами військового, в армії все ще присутні радянські підходи, але молоді офіцери частково змінюють цю систему. Він наголосив, що стійкість і віра українських захисників вражають світ, навіть у найважчі часи.

Однією з найсильніших сторін всіх Сил оборони є адаптивність до нових технологій. Водночас Марків вважає, що необхідна повна трансформація системи. Насамперед люди мають розуміти, що бути захисником — це велика честь.

"Тому, що для нас немає нічого важливішого, чим безпека наших родин та наших сімей. А вони можуть бути лише під українськими прапорами, лише на території України", — пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають день ЗСУ. Новини.LIVE розповіли про головні успіхи українських військових з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Головком Олександр Сирський привітав захисників з їхнім святом.

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10:09 Російський журналіст закликав донатити на ЗСУ — яка причина

09:52 У США поменшало громадян, які виступають за допомогу Україні

09:51 Відключення світла в Одесі сьогодні — графіки та ремонти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:45 Як ВПО побудувати новий бізнес — програми підтримки та можливості

09:35 Залужний звернувся до українців у День Збройних сил

09:35 Скільки коштує манго в супермаркетах України — порівняння цін

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09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

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09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

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17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

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13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії