Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

В Україні майже три роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Водночас стійкість захисників вражають світ навіть у найважчі часи.

Про це розповів офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на фронті

За словами військового, в армії все ще присутні радянські підходи, але молоді офіцери частково змінюють цю систему. Він наголосив, що стійкість і віра українських захисників вражають світ, навіть у найважчі часи.

Однією з найсильніших сторін всіх Сил оборони є адаптивність до нових технологій. Водночас Марків вважає, що необхідна повна трансформація системи. Насамперед люди мають розуміти, що бути захисником — це велика честь.

"Тому, що для нас немає нічого важливішого, чим безпека наших родин та наших сімей. А вони можуть бути лише під українськими прапорами, лише на території України", — пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають день ЗСУ. Новини.LIVE розповіли про головні успіхи українських військових з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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