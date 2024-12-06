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Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

6 декабря 2024 г. 9:08

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19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

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18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

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17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

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17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

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13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

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В Украине почти три года продолжается полномасштабное вторжение России. В то же время стойкость защитников поражают мир даже в самые тяжелые времена.

Об этом рассказал офицер бригады "Буревій" НГУ Виталий Маркив в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация на фронте

По словам военного, в армии все еще присутствуют советские подходы, но молодые офицеры частично меняют эту систему.

Одной из сильнейших сторон всех сил обороны является адаптивность к новым технологиям. В то же время Маркив считает, что необходима полная трансформация системы.

"Потому что для нас нет ничего важнее безопасности наших семей и наших семей. А они могут быть только под украинскими флагами, только на территории Украины", — пояснил он.

Напомним, сегодня в Украине отмечают день ВСУ. Новини.LIVE рассказали о главных успехах украинских военных с начала полномасштабного вторжения России.

Главком Александр Сырский поздравил защитников с их праздником.

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08:53 США передадут Украине еще 20 млрд дол. военной помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:45 Тарифы на отопление за один квадрат — цены за разные типы

08:38 Партизаны повредили магистраль, по которой везли оружие в Курск

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