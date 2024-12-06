Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

В Украине почти три года продолжается полномасштабное вторжение России. В то же время стойкость защитников поражают мир даже в самые тяжелые времена.

Об этом рассказал офицер бригады "Буревій" НГУ Виталий Маркив в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация на фронте

По словам военного, в армии все еще присутствуют советские подходы, но молодые офицеры частично меняют эту систему.

Одной из сильнейших сторон всех сил обороны является адаптивность к новым технологиям. В то же время Маркив считает, что необходима полная трансформация системы.

"Потому что для нас нет ничего важнее безопасности наших семей и наших семей. А они могут быть только под украинскими флагами, только на территории Украины", — пояснил он.

Напомним, сегодня в Украине отмечают день ВСУ. Новини.LIVE рассказали о главных успехах украинских военных с начала полномасштабного вторжения России.

Главком Александр Сырский поздравил защитников с их праздником.