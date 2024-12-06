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Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

06 грудня 2024 р. 09:48

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09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

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09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

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08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
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21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

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19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

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18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

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17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

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Сполучені Штати Америки закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Водночас чоловіки, молодші 25 років, повинні мати вибір та йти до армії за власним бажанням.

Таку думку висловив офіцер бригади "Буревій" НГУ Віталій Марків в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація в Україні

Марків вважає, що мобілізація з 18 років має бути особистим вибором, тому що якість армії важливіша за кількість.

Водночас якість особового складу залежить не лише від віку, а й від рівня підготовки та забезпечення військових. Хоча навчання за кордоном й важливе, але українські реалії вимагають адаптації отриманих знань до сучасної тактики ведення війни.

"Коли наші повертаються сюди, доводиться витрачати ще більше часу для того, щоб їм сказати: "Те, що ви там навчилися, — це все окей, побачили, як парк НАТО працює, чим будують, і тому подібне, як там все красиво, це дуже добре. Але давайте вже вдаватися в реальність, на поле бою, яке в нас тут зовсім інше і працює по-інакшому", — сказав офіцер.

Нагадаємо, в Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил України. Новини.LIVE розповіли про головні успіхи українських військових з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше офіцер Марків зауважив, що стійкість і віра українських захисників вражають світ, навіть у найважчі часи.

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09:45 Як ВПО побудувати новий бізнес — програми підтримки та можливості

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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